Один из самых известных актеров современности мог исчезнуть с экранов, если бы не короткое появление в "Баффи"

Один из самых популярных актеров современности, когда-то появился в эпизодической роли в сериале "Баффи –истребительница вампиров". Именно она помогла ему не остаться без крыши над головой.

Тогда актер сыграл эпизодического персонажа, по имени Эдди. Несмотря на короткое появление, эта роль стала для Педро Паскаля настоящим спасательным кругом в сложный период, передает 24 Канал.

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Что известно о роли Паскаля в "Баффи"

Еще задолго до того, как Педро Паскаль стал звездой таких сериалов, как "Игра престолов", "Последние из нас" и "Мандалорец", он появился в одном из эпизодов культового сериала 90-х "Баффи – истребительница вампиров".

В 1999 году молодой Паскаль сыграл эпизодическую роль парня, по имени Эдди, которого главная героиня встречает в начале эпизода во время учебы в колледже.

Педро Паскаль в "Баффи – истребительница вампиров": смотрите видео

Хотя появление актера в сериале было коротким, оно стало одним из первых телевизионных появлений Паскаля.

Более того, в интервью для Entertainment Tonight Паскаль признался, что участие в сериале "Баффи – истребительница вампиров" стало поворотным моментом в его актерской карьере и спасло его от нищеты.

Начальный этап моей карьеры длился около 15 лет, и мы говорим о том, что я не мог посетить врача, заболеть, сделать операцию, заплатить аренду. На моем счету было менее 7 долларов, но гонорар от "Баффи – победительницы вампиров" появился и спас ситуацию, и именно поэтому я смог остаться в деле и не сдаваться,

– рассказал актер.

К слову, ранее мы рассказывали о том, что самый популярный звук в кино – "Крик Вильгельма". Впервые он появился в 1951 году в фильме "Далекие барабаны" и с тех пор его использовали в более 400 фильмах.