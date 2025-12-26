Черная тень, которая обгоняет поезд: в Киевском метро иногда видят явление, которое нельзя объяснить

Метрополитен столицы скрывает немало интересного. В частности, сами работники рассказывают легенды, которые могут даже напугать.

Мистические легенды о метро Киева не оставляют равнодушным. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео Натальи Скорик.

Что известно о черной тени на одном из перегонов?

Рабочие метро рассказывают о черной тени, что бежит быстрее поезда на перегоне "Левобережная – Дарница.

Машинисты рассказали детали. По их словам, когда поезд идет вечерним перегоном на замедленном ходу, иногда слева по стене скользит черное пятно. Без формы, без рук, просто что-то темное, плотнее темноты.

Работники метрополитена указывают, что оно движется быстрее вагона и будто пытается "опередить" свет фар. Камеры ничего не фиксируют – только короткие искажения в кадре, как будто кто-то рядом мигнул и исчез.

Как давно работает Киевский метрополитен?

Метрополитен Киева открылся 6 ноября 1960 года. Первыми были всего 5 станций. Метрополитен Киева стал 14-м метрополитеном в Европе и 3-м в СССР, говорится в Википедии.

Впоследствии начали строить дополнительные станции, чтобы разгрузить основные пути Киева. Сейчас Киевский метрополитен насчитывает три ветки, которые каждый день перевозят тысячи пассажиров. Этот способ передвижения стал одним из основных в столице.

