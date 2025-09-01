Украинские художники часто сотрудничают и создают уникальные культурные продукты. В частности, примером такой синергии стала песня "Губы в губах", автором слов к которой была Дарья Лисич.

Украинская поэтесса рассказала, как возникла идея такого проекта. Об этом она отметила в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Как появилась песня "Губы в губах"?

По словам поэтессы, Jerry Heil ей написала и сказала, что хочет создать песню. После этого началась работа.

После того как я отдала первый вариант, она предложила попробовать еще как-то. Она сказала: "Прикольно, стольно, молодьожно, но давай что-то еще попробуем, чтобы было больше персональной истории как-то". Я сказала, что у меня есть большие твиты. Я предложила ей отдать несколько и сделать из них песню. Так и получилось,

– объяснила Лисич.

"Губы в губах": смотрите видео

Также у поэтессы были и другие предложения относительно сотрудничества. Например, она поделилась, что Олег Псюк – основатель и фронтмен группы Kalush предлагал написать песню для YAKTAK за 75 долларов.

Я не согласилась. У меня было еще предложение от AСАФATOV, кажется. Он два года назад ко мне обращался,

– отметила Дарья Лисич.

