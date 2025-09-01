Украинская поэтесса рассказала, как возникла идея такого проекта. Об этом она отметила в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
Смотрите также Почему "Симпсоны" желтые: автор мультсериала раскрыл правду о необычном виде героев
Как появилась песня "Губы в губах"?
По словам поэтессы, Jerry Heil ей написала и сказала, что хочет создать песню. После этого началась работа.
После того как я отдала первый вариант, она предложила попробовать еще как-то. Она сказала: "Прикольно, стольно, молодьожно, но давай что-то еще попробуем, чтобы было больше персональной истории как-то". Я сказала, что у меня есть большие твиты. Я предложила ей отдать несколько и сделать из них песню. Так и получилось,
– объяснила Лисич.
"Губы в губах": смотрите видео
Также у поэтессы были и другие предложения относительно сотрудничества. Например, она поделилась, что Олег Псюк – основатель и фронтмен группы Kalush предлагал написать песню для YAKTAK за 75 долларов.
Я не согласилась. У меня было еще предложение от AСАФATOV, кажется. Он два года назад ко мне обращался,
– отметила Дарья Лисич.
Другие высказывания поэтессы:
- Украинская поэтесса Дарья Лисич предлагает изменить школьную программу по литературе, добавив в нее произведения, которые вызывают эмоции и интересны для учеников. Лисич рекомендует включить в программу произведения, такие как "Странные люди" Артема Чапая и осторожную эротическую лирику Павлычко, чтобы сделать литературу более доступной и увлекательной для старшеклассников.
- Также она высказывается о феминизме и правах женщин, подчеркивая важность признания проблем патриархальной системы. По словам поэтессы, на ее мнение не влияли работы других женщин-феминисток, хотя она о них знает, но влияло то, в каком мире она живет.
- Дарья Лисич считает, что культура единственная положительная сфера во время войны, которая развивается благодаря отказу от российского влияния и кризисным условиям.