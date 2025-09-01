Українська поетеса розповіла, як виникла ідея такого проєкту. Про це вона зазначила у ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Як з'явилась пісня "Губи у губах"?

За словами поетеси, Jerry Heil їй написала та сказала, що хоче створити пісню. Після цього почалась робота.

Після того як я віддала перший варіант, вона запропонувала спробувати ще якось. Вона каже: "Прикольно, стільно, молодьожно, але давай щось ще спробуємо, щоб було більше персональної історії якось". Я сказала, що в мене є більші твіти. Я запропонувала їй віддати кілька і зробити з них пісню. Так і вийшло,

– пояснила Лісіч.

Також у поетеси були й інші пропозиції стосовно співпраць. Наприклад, вона поділилась, що Олег Псюк – засновник і фронтмен гурту Kalush пропонував написати пісню для YAKTAK за 75 доларів.

Я не погодилась. У мене була ще пропозиція від AСАФATOV, здається. Він два роки тому до мене звертався,

– зазначила Дар'я Лісіч.

Інші висловлювання поетеси: