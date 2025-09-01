Укр Рус
1 вересня, 15:13
2

Яна мені написала, – поетка Дар'я Лісіч про створення пісні "Губи у губах"

Вікторія Кульженко
Основні тези
  • Поетеса Дар'я Лісіч створила пісню "Губи у губах" у співпраці з Jerry Heil, після отримання запиту на написання пісні.
  • Лісіч висловила свої думки щодо шкільної програми з літератури, прав жінок і розвитку культури під час війни, наголошуючи на важливості емоційності та залученості в освіті.

Українські митці часто співпрацюють і створюють унікальні культурні продукти. Зокрема, прикладом такої синергії стала пісня "Губи у губах", авторкою слів до якої була Дар'я Лісіч.

Українська поетеса розповіла, як виникла ідея такого проєкту. Про це вона зазначила у ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу

Як з'явилась пісня "Губи у губах"?

За словами поетеси, Jerry Heil їй написала та сказала, що хоче створити пісню. Після цього почалась робота. 

Після того як я віддала перший варіант, вона запропонувала спробувати ще якось. Вона каже: "Прикольно, стільно, молодьожно, але давай щось ще спробуємо, щоб було більше персональної історії якось". Я сказала, що в мене є більші твіти. Я запропонувала їй віддати кілька і зробити з них пісню. Так і вийшло,
 – пояснила Лісіч.

"Губи у Губах": дивіться відео 

Також у поетеси були й інші пропозиції стосовно співпраць. Наприклад, вона поділилась, що Олег Псюк – засновник і фронтмен гурту Kalush пропонував написати пісню для YAKTAK за 75 доларів.

Я не погодилась. У мене була ще пропозиція від AСАФATOV, здається. Він два роки тому до мене звертався, 
– зазначила Дар'я Лісіч. 

Інші висловлювання поетеси:

  • Українська поетеса Дар'я Лісіч пропонує змінити шкільну програму з літератури, додавши до неї твори, які викликають емоції та є цікавими для учнів. Лісіч рекомендує включити до програми твори, такі як "Дивні люди" Артема Чапая і обережну еротичну лірику Павличка, щоб зробити літературу більш доступною і захопливою для старшокласників.
  • Також вона висловлюється про фемінізм та права жінок, наголошуючи на важливості визнання проблем патріархальної системи. За словами поетеси, на її думку не впливали праці інших жінок-феміністок, хоч вона про них знає, але впливало те, у якому світі вона живе.
  • Дар'я Лісіч вважає, що культура єдина позитивна сфера під час війни, яка розвивається завдяки відмові від російського впливу і кризовим умовам.