Яна мені написала, – поетка Дар'я Лісіч про створення пісні "Губи у губах"
- Поетеса Дар'я Лісіч створила пісню "Губи у губах" у співпраці з Jerry Heil, після отримання запиту на написання пісні.
- Лісіч висловила свої думки щодо шкільної програми з літератури, прав жінок і розвитку культури під час війни, наголошуючи на важливості емоційності та залученості в освіті.
Українські митці часто співпрацюють і створюють унікальні культурні продукти. Зокрема, прикладом такої синергії стала пісня "Губи у губах", авторкою слів до якої була Дар'я Лісіч.
Українська поетеса розповіла, як виникла ідея такого проєкту. Про це вона зазначила у ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
Як з'явилась пісня "Губи у губах"?
За словами поетеси, Jerry Heil їй написала та сказала, що хоче створити пісню. Після цього почалась робота.
Після того як я віддала перший варіант, вона запропонувала спробувати ще якось. Вона каже: "Прикольно, стільно, молодьожно, але давай щось ще спробуємо, щоб було більше персональної історії якось". Я сказала, що в мене є більші твіти. Я запропонувала їй віддати кілька і зробити з них пісню. Так і вийшло,
– пояснила Лісіч.
Також у поетеси були й інші пропозиції стосовно співпраць. Наприклад, вона поділилась, що Олег Псюк – засновник і фронтмен гурту Kalush пропонував написати пісню для YAKTAK за 75 доларів.
Я не погодилась. У мене була ще пропозиція від AСАФATOV, здається. Він два роки тому до мене звертався,
– зазначила Дар'я Лісіч.
Інші висловлювання поетеси:
- Українська поетеса Дар'я Лісіч пропонує змінити шкільну програму з літератури, додавши до неї твори, які викликають емоції та є цікавими для учнів. Лісіч рекомендує включити до програми твори, такі як "Дивні люди" Артема Чапая і обережну еротичну лірику Павличка, щоб зробити літературу більш доступною і захопливою для старшокласників.
- Також вона висловлюється про фемінізм та права жінок, наголошуючи на важливості визнання проблем патріархальної системи. За словами поетеси, на її думку не впливали праці інших жінок-феміністок, хоч вона про них знає, але впливало те, у якому світі вона живе.
- Дар'я Лісіч вважає, що культура єдина позитивна сфера під час війни, яка розвивається завдяки відмові від російського впливу і кризовим умовам.