Это не песня о любви: о чем на самом деле поет Стинг в "Shape of My Heart"

Песня вышла в 1993 году и стала одним из самых известных произведений в сольной карьере музыканта. О том, как родился хит "Shape of My Heart" и какой смысл Стинг вложил в его текст, рассказывает American Songwriter.

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Как появилась "Shape of My Heart"

Песня вошла в четвертый сольный альбом Стинга "Ten Summoner's Tales" и стала его пятым синглом. В 1993 году она прозвучала в фильме "Сердца троих", а впоследствии, в 1994-м, – в картине "Леон".

История ее создания началась в английском доме Стинга. Однажды Доминик Миллер играл на гитаре у камина, разогревая пальцы. Стинг услышал его мелодию с аккордами в стиле Шопена и сразу понял, что из нее может получиться песня.

Я просто играл это у камина в доме Стинга в Англии, и он спросил: "Что это?" – "О, это ничего, просто небольшая мелодия"– вспоминал Миллер в интервью Jazzklub Divino в 2018 году.

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По словам музыканта, вскоре они вдвоем пошли в студию, подключили драм-машину, а Стинг вышел прогуляться по саду. Когда он вернулся, у него уже был готовый текст.

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Стинг – "Shape of My Heart": смотрите видео

Всю песню написали и записали за один день. Сначала это была всего лишь акустическая гитара, а впоследствии композиция превратилась в одно из самых известных сольных произведений Стинга.

О чем на самом деле поет Стинг

Объясняя замысел песни, Стинг рассказывал, что хотел создать образ картежника, который играет не ради денег или уважения. Его цель – понять, существует ли скрытый закон, управляющий удачей и случайностью.

Герой композиции – своеобразный философ. Он ищет логику там, где другие видят лишь стечение обстоятельств, и пытается разгадать закономерности, определяющие исход игры.

В то же время этот человек не умеет открыто демонстрировать эмоции. Он постоянно носит неизменную маску, за которой скрывает свои истинные мысли.

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Эту идею передают и строки песни, в которых карты становятся способом поиска ответов, а случайность – загадкой, требующей разгадки.

Стинг / Фото GettyImages

Несмотря на то, что "Shape of My Heart" не попала в американские хит-парады, композиция стала классикой поп-музыки. Ее узнаваемое гитарное звучание, сдержанная манера исполнения Стинга и многозначительный текст создали необычное сочетание.

Гениальность Стинга в написании текстов превратила ее в очень-очень многозначительный рассказ, который действительно прекрасно сочетается с таким арпеджио, с этими аккордами в стиле Шопена, понимаете? Эта гармония в стиле Шопена как будто сама подходит к таким текстам, к тембру голоса Стинга, звучанию моей гитары и легкому груву. Это была идеальная комбинация– заявил Миллер.

Он также признался, что до сих пор удивляется, насколько естественно родилась эта песня. По его словам, такие моменты случаются нечасто.