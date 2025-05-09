"Пина Колада" снова хит: сеть разрывает от феерического возвращения Виталия Козловского
- Виталий Козловский выплатил долги бывшему продюсеру Игорю Кондратюку и вернул права на свои песни, презентовав украиноязычную версию "Піна Колада".
- Украинцы активно реагируют в сети, выражая восторг от возвращения Козловского и новой версии хита, требуя добавить ее на стриминговые сервисы.
- Пользователи сети шутят о возвращении Козловского, его внешний вид и различия между украинским и русским текстом песни.
- Историю Виталия Козловского сравнивают со случаем Тейлор Свифт, когда она потеряла права на свои хиты.
Виталий Козловский выплатил все долги бывшему продюсеру Игорю Кондратюку, что позволило певцу вернуть права на исполнение песен. И он уже успел презентовать украиноязычную версию хита "Піна Колада".
Уже 7 мая Виталий Козловский исполнил новую версию хита на конкурсе "Нашевидение" и произвел фурор. 24 Канал рассказывает, как реагирует сеть на возвращение Виталия Козловского.
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Как украинцы реагируют на возвращение Виталия Козловского
После премьеры от Виталия Козловского, пользователи сети не скрывали своего восторга от украиноязычной версии "Піна Колади" и требовали немедленно добавить новую версию на стриминговые сервисы.
Реакция на "Пина коладу" на украинском / Скриншот
Многие пользователи сети не скрывали – песня засела им в голове, поэтому она нужна на стриминговых сервисах.
Как люди реагируют на "Пина Коладу" / Скриншот
Не обошли вниманием пользователи сети также и внешний вид певца. Как не обошлось без шуток о том, что произошло очищение природы.
Реакция на возвращение Козловского / Скриншот
Хватает и шуток о том, что конец света откладывается – в Ватикане выбирают Папу Римского, а в Украине на сцену возвращается Виталий Козловский. Как говорится – каждому свое.
Буквально каждому свое / Скриншот
Обратили внимание пользователи сети также на существенную разницу между украинским и русским текстом песни "Пена Колада". Интересно, что твит с этим сравнением распространил в своих соцсетях сам артист.
Язык имеет значение / Скриншот
И, конечно, история Виталия Козлоского и его споров с Игорем Кондратюком тоже не обходят вниманием. Например, теперь певец является мотиватором для всех, у кого есть кредиты или использован кредитный лимит банка.
Все мы когда-то сможем закрыть кредитки / Скриншот
Напомним, что только накануне выступления Виталия Козловского стало известно, что он погасил все долги продюсеру и окончательно получил права на свои песни. Интересно, что его историю иногда сравнивают с похожим случаем в карьере Тейлор Свифт, когда певица потеряла права на свои хиты.