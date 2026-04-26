Что это за пирожки с "песком", которые раньше готовили в каждом доме Полтавщины

На Полтавщине издавна пекли необычные пирожки с так называемым "песком". Несмотря на название, речь идет не о настоящем песке, а о старинной начинке из жареной муки и смальца или измельченных шкварок. Такую выпечку готовили преимущественно в селах как питательное и доступное блюдо к будничному столу, а также во время сезонных работ, когда нужна была сытная еда.

Чем на самом деле является "песок" в этих пирожках?

"Песком" называли рассыпчатую начинку, которая по консистенции напоминала влажный песок. Ее делали из смальца, к которому постепенно добавляли муку и обжаривали до золотистого цвета. В разных районах Полтавщины эта начинка имела и другие названия, но суть оставалась одинаковой – простая, жирная и очень сытная масса для пирожков и даже вареников.

Вкусные ли пирожки с "песком"?

Как пишет Олег Фасоль, вкус у этих пирожков действительно необычный и хорошо запоминающийся. Мягкое сладковатое тесто сочетается с рассыпчатой солоноватой начинкой, которая не является тяжелой или слишком жирной. Именно контраст сладкого и соленого создает тот особый вкус, за который это блюдо ценят и сегодня. К тому же пирожки получаются очень сытными, поэтому нескольких штук вполне достаточно для полноценного перекуса.

Как приготовить пирожки с "песком"?

Тесто для пирожков пирожков замешивают на кефире, кислом молоке или сыворотке с добавлением дрожжей, муки, сахара, соли и масла. Его оставляют подойти в теплом месте. Для начинки растапливают смалец или шкварки, постепенно всыпают муку и перемешивают до густой рассыпчатой массы.

Затем из теста формируют кружочки, кладут внутрь ложку начинки, плотно защипывают края и выкладывают пирожки швом вниз. Перед выпеканием их смазывают яйцом и ставят в духовку при 180 градусов примерно на 25 – 30 минут. После выпекания пирожки слегка смазывают водой, чтобы корочка стала мягче.

