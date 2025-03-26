От "неудачника" до бестселлера за сутки: как один ребенок изменил жизнь писателя в США
- Джонатан Стэнли, писатель из США, стал известным благодаря видео на TikTok, которое сняла блогер Тейлор Мэй, показав его в одиночестве в книжном магазине.
- После публикации видео его книга "Целенаправленное исполнение" стала бестселлером на всех платформах, включая Amazon, собрав огромную поддержку от читателей.
Американский сегмент интернета разрывает история Джонатана Стэнли –писателя, который за несколько дней из ноунейма превратился в автора бестселлера. И это случилось из-за одной девочки, которая мечтает стать писательницей.
Все началось с того, что Стэнли приехал в один из книжных магазинов, чтобы представить свою книгу, однако никто к нему не пришел. Как книга писателя вдруг стала бестселлером – рассказывает 24 Канал со ссылкой на блог Татьяны Бобриковой.
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Одно видео изменило все
В книжном магазине Джонатана Стэнли увидела Тейлор Мэй – блогер и мама троих детей. Она сняла видео, на котором видно, как писатель сидит возле десятков своих книг, но никто к нему не подходит. И это видео она опубликовала в сети Tik Tok.
Джонатан Стэнли в книжном магазине: смотрите видео
Джонатан Стэнли написал книгу "Целенаправленное выполнение" – мотивационный нон-фикшн. Тейлор поинтересовалась тем, что за книгу написал автор, а ее дочь Элли, которая мечтает быть писательницей, приобрела книгу и подписала ее в Стэнли. Автор оставил ей милое пожелание и всем этим мама девочки также поделилась в сети.
За первые сутки видео из магазина собрало 54 миллиона просмотров. Сейчас это видео просмотрели более 72 миллионов раз.
Многих людей растрогала история писателя, поэтому они решили поддержать его, приобретя книгу. За 4 дня "Цілеспрямоване виконання" стала бестселлером на всех платформах, включая Amazon. В сети пишут, что тираж книги уже закончился.
Сам же писатель поблагодарил всех за поддержку и рассказал, что потерял работу и вложил все силы в книгу, чтобы помочь изменить чью-то жизнь. А читатели говорят, что книга действительно хорошая и стоит прочтения. За двое суток на его страницу в TikTok подписались почти 700 тысяч человек.
Реакция писателя на популярность: смотрите видео
Автор говорит, что в итоге книга изменила жизнь. В частности и его – всего лишь за несколько дней.