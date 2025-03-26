От "неудачника" до бестселлера за сутки: как один ребенок изменил жизнь писателя в США

Американский сегмент интернета разрывает история Джонатана Стэнли –писателя, который за несколько дней из ноунейма превратился в автора бестселлера. И это случилось из-за одной девочки, которая мечтает стать писательницей.

Все началось с того, что Стэнли приехал в один из книжных магазинов, чтобы представить свою книгу, однако никто к нему не пришел. Как книга писателя вдруг стала бестселлером – рассказывает 24 Канал со ссылкой на блог Татьяны Бобриковой.

Интересно 104-летняя женщина назвала три слова, которые раскрывают тайну долголетия

Одно видео изменило все

В книжном магазине Джонатана Стэнли увидела Тейлор Мэй – блогер и мама троих детей. Она сняла видео, на котором видно, как писатель сидит возле десятков своих книг, но никто к нему не подходит. И это видео она опубликовала в сети Tik Tok.

Джонатан Стэнли в книжном магазине: смотрите видео

Джонатан Стэнли написал книгу "Целенаправленное выполнение" – мотивационный нон-фикшн. Тейлор поинтересовалась тем, что за книгу написал автор, а ее дочь Элли, которая мечтает быть писательницей, приобрела книгу и подписала ее в Стэнли. Автор оставил ей милое пожелание и всем этим мама девочки также поделилась в сети.

За первые сутки видео из магазина собрало 54 миллиона просмотров. Сейчас это видео просмотрели более 72 миллионов раз.

Многих людей растрогала история писателя, поэтому они решили поддержать его, приобретя книгу. За 4 дня "Цілеспрямоване виконання" стала бестселлером на всех платформах, включая Amazon. В сети пишут, что тираж книги уже закончился.

Сам же писатель поблагодарил всех за поддержку и рассказал, что потерял работу и вложил все силы в книгу, чтобы помочь изменить чью-то жизнь. А читатели говорят, что книга действительно хорошая и стоит прочтения. За двое суток на его страницу в TikTok подписались почти 700 тысяч человек.

Реакция писателя на популярность: смотрите видео

#gratitude #purposefulperformance #viralvideo #humanatwork #tiktokcommunity ♬ original sound - Jonathan Stanley @purposefulperformance Yesterday, my life changed. After my book signing at Barnes & Noble, something unexpected happened. A single TikTok video went viral—30 million views and over 4.1 million likes, and my account grew from 1 follower to over 208,000 in less than 24 hours. My first video has already passed 1 million views. And then the unthinkable: My book soared to the top of the Amazon bestseller lists in multiple categories. But it wasn’t the numbers that moved me to tears yesterday. It was you. I’ve received thousands of messages—so many I can’t keep up. Words of encouragement. Stories of hope. Notes from people who said the book changed their perspective… helped them become better leaders… and reminded them of the importance of bringing humanity back into the workplace. When I wrote this book, I had a straightforward hope: That it would help just one person. That someone, somewhere, might read it and realize they’re not alone. That caring, compassionate leadership isn’t soft—it’s powerful. As leaders, our responsibility isn’t just managing outcomes; it's uplifting those who make those outcomes possible. I never imagined this kind of response. And in a world that can often feel lonely, especially as a first-time author… You made me feel seen. You changed my life. And I’ll never forget it. To everyone who has read the book, left a comment, shared a kind word, or reached out with a story— Thank you from the bottom of my heart. I am humbled. I am overwhelmed. I am so incredibly grateful. #thankyou

Автор говорит, что в итоге книга изменила жизнь. В частности и его – всего лишь за несколько дней.