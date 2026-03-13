Чтобы пятница 13 не была страшной, вот подборка мемов, которые точно поднимут вам настроение
- Статья предлагает подборку смешных картинок и мемов про пятницу 13.
- В подборке есть открытки с котиками про пятницу 13.
Сегодня пятница 13, дата, которая давно обросла множеством суеверий и примет. Кто-то относится к ней с настороженностью, а кто-то воспринимает с юмором. Мы же решили подойти к этому дню с улыбкой и подготовили подборку самых смешных мемов и забавных картинок про пятницу 13.
А вы верите в пятницу 13? Для кого-то это просто обычный день, а для других дата, окутана суевериями и мистическими историями о неудачах. Впрочем, каким бы ни был ответ, юмор всегда помогает смотреть на такие вещи легче. Поэтому, чтобы немного разбавить атмосферу этого "страшного" дня, предлагаем подборку смешных картинок и мемов о пятнице 13.
Смотрите также Детский "тяжелый люкс" миллениалов: что больше всего ценило поколение 1980 – 1990 годов
Лучшие мемы про пятницу 13
Смотрите также Украинцы в восторге: какую интересную деталь вы пропустили во время просмотра фильма "Оппенгеймер"
Как мы можем оставить вас без красивых открыток с котиками о пятнице 13. Держите самые красивые:
Мемы о пятнице 13 / фото Pinterest
Мемы о пятнице 13 / фото Pinterest
Мемы о пятнице 13 / фото Pinterest
Какие еще интересные новинки стоит прочитать?
Ловите идеи, чем себя занять в свободное время, чтобы не сидеть в телефоне. Среди популярных вариантов – чтение бумажных книг, ведение планеров и дневников.
Знали ли вы, что такое "прайм-эра"? Это период жизни, когда человек чувствует себя максимально хорошо, продуктивно и уверенно, хотя для каждого это может иметь разное значение.
Часті питання
Почему некоторые люди считают пятницу 13 несчастливым днем?
Некоторые люди считают пятницу 13 несчастливым днем из-за суеверий и мистических историй о неудачах, которые с этим связаны – для них эта дата окутана атмосферой страха.
Как юмор помогает воспринимать пятницу 13?
Юмор помогает смотреть на пятницу 13 легче – смешные картинки и мемы могут разбавить атмосферу этого "страшного" дня.
Какие еще материалы могут заинтересовать читателей?
Читатели могут заинтересоваться статьями о детском "тяжелом люксе" миллениалов или о том, как интересно проводить время без телефона – эти темы тоже актуальны и интересны.