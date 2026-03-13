Чтобы пятница 13 не была страшной, вот подборка мемов, которые точно поднимут вам настроение

Укр Рус
13 марта, 11:48
Милена Бордакова
Основні тези
  • Статья предлагает подборку смешных картинок и мемов про пятницу 13.
  • В подборке есть открытки с котиками про пятницу 13.

Сегодня пятница 13, дата, которая давно обросла множеством суеверий и примет. Кто-то относится к ней с настороженностью, а кто-то воспринимает с юмором. Мы же решили подойти к этому дню с улыбкой и подготовили подборку самых смешных мемов и забавных картинок про пятницу 13.

А вы верите в пятницу 13? Для кого-то это просто обычный день, а для других дата, окутана суевериями и мистическими историями о неудачах. Впрочем, каким бы ни был ответ, юмор всегда помогает смотреть на такие вещи легче. Поэтому, чтобы немного разбавить атмосферу этого "страшного" дня, предлагаем подборку смешных картинок и мемов о пятнице 13.

Лучшие мемы про пятницу 13

Мемы о пятнице 13 / фото Милены Бордаковой

Мемы о пятнице 13 / фото Милены Бордаковой

Мемы про пятницу 13 / фото Милены Бордаковой

Мемы про пятницу 13 / фото Милены Бордаковой

Мемы про пятницу 13 / фото Милены Бордаковой

Мемы про пятницу 13 / фото Милены Бордаковой

Как мы можем оставить вас без красивых открыток с котиками о пятнице 13. Держите самые красивые:


Мемы о пятнице 13 / фото Pinterest


Мемы о пятнице 13 / фото Pinterest


Мемы о пятнице 13 / фото Pinterest

Часті питання

Почему некоторые люди считают пятницу 13 несчастливым днем?

Некоторые люди считают пятницу 13 несчастливым днем из-за суеверий и мистических историй о неудачах, которые с этим связаны – для них эта дата окутана атмосферой страха.

Как юмор помогает воспринимать пятницу 13?

Юмор помогает смотреть на пятницу 13 легче – смешные картинки и мемы могут разбавить атмосферу этого "страшного" дня.

Какие еще материалы могут заинтересовать читателей?

Читатели могут заинтересоваться статьями о детском "тяжелом люксе" миллениалов или о том, как интересно проводить время без телефона – эти темы тоже актуальны и интересны.