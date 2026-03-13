А ви вірите у п'ятницю 13? Для когось це просто звичайний день, а для інших дата, оповита забобонами та містичними історіями про невдачі. Втім, якою б не була відповідь, гумор завжди допомагає дивитися на такі речі легше. Тож, щоб трохи розбавити атмосферу цього "страшного" дня, пропонуємо добірку смішних картинок і мемів про п'ятницю 13.

Найкращі меми про п'ятницю 13

Меми про п'ятницю 13 / фото Мілени Бордакової

Меми про п'ятницю 13 / фото Мілени Бордакової

Меми про п'ятницю 13 / фото Мілени Бордакової

Меми про п'ятницю 13 / фото Мілени Бордакової

Меми про п'ятницю 13 / фото Мілени Бордакової

Меми про п'ятницю 13 / фото Мілени Бордакової

Як ми можемо залишити вас без гарних листівок з котиками про п'ятницю 13. Тримайте найгарніші:



Меми про п'ятницю 13 / фото Pinterest



Меми про п'ятницю 13 / фото Pinterest



Меми про п'ятницю 13 / фото Pinterest

