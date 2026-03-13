А вы верите в пятницу 13? Для кого-то это просто обычный день, а для других дата, окутана суевериями и мистическими историями о неудачах. Впрочем, каким бы ни был ответ, юмор всегда помогает смотреть на такие вещи легче. Поэтому, чтобы немного разбавить атмосферу этого "страшного" дня, предлагаем подборку смешных картинок и мемов о пятнице 13.
Лучшие мемы про пятницу 13
Мемы о пятнице 13 / фото Милены Бордаковой
Как мы можем оставить вас без красивых открыток с котиками о пятнице 13. Держите самые красивые:
Мемы о пятнице 13 / фото Pinterest
