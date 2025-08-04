4 августа 1922 года все телефоны в мире перестали работать более 13 миллионов телефонов. И это длилось около 5 минут.

Сейчас такое сложно представить, однако все телефоны США и Канады перестали работать и это случилось умышленно. Почему так произошло – расскажет 24 Канал со ссылкой на портал History.com.

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Почему миллионы телефонов перестали работать?

2 августа 1922 года умер Александер Грэм Белл – выдающийся американский ученый, который в свое время и изобрел телефон. Именно Грэм Белл является отцом гаджета, без которого мы сейчас не представляем своей жизни. Конечно, изобретатель создал те самые "домашние телефоны", которые за десятки лет превратились в многофункциональные смартфоны.

Выдающийся ученый внезапно скончался на 76-м году жизни. Причиной стали сахарный диабет, которым он болел, осложненный анемией.



Александер Грэм Белл / Фото Библиотеки и архива Канады

Похороны "отца" телефона состоялись через 2 дня, 4 августа 1922 года. Во время похорон вся мобильная связь в Северной Америке исчезла – 60 000 телефонных операторов в течение 5 минут не соединяли никаких звонков. Это была своего рода символическая минута молчания во время похорон Александера Грэма Белла. Таким образом на несколько минут замолчали аж 13 миллионов телефонов.

Это событие нельзя назвать сбоем, однако в истории не было больше случаев одновременного отключения такого количества телефонов по любым причинам.