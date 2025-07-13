Зимуют в Африке, но размножаться летят в Украину: почему аисты возвращаются

Аисты стали символом благополучия в Украине, однако они на зиму все равно летят в Африку. Однако для того, чтобы размножаться, возвращаются в Украину.

На самом деле для такого возвращения они имеют сразу целый ряд причин. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Лелеку Грицько.

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Почему аисты возвращаются в Украину?

Стоит отметить, что возвращаются аисты весной, то есть они переживают в Африке зиму, ведь в Украине она суровая. Зато условия в Украине летом и весной идеально подходят для размножения. Летом в Африке начинается засуха и проблемы с пищей для птиц, а в Украине же наоборот.

Для выращивания птенцов аистам нужно много пищи, а именно Украина летом подходит для этого. Одно гнездо требует до 4 килограммов пищи в день. Также в Украине аисты имеют больше времени на поиск пищи и кормление птенцов из-за длинных световых дней.

В Африке же наоборот день летом становится короче и шансы аистов выкормить детенышей уменьшаются.



Аисты имеют ряд причин для возвращения в Украину / Фото Pexels

Такую модель сформировала эволюция. Исследования показали, что популяции птиц, которые мигрируют на север для гнездования, имеют более здоровых птенцов, что приводит к успешной передаче полезных генов. Эта эволюционная стратегия формировалась постепенно, поэтому теперь эти виды птиц выбирают зимовать в Африке, а для размножения летят в такие регионы, как Украина, Польша и Германия.

К слову, в Киеве воссоздали мозаику Аллы Горской "Пустельга", которую уничтожили в Мариуполе, с участием 15 художников и 700 килограммов материалов. Оригинальная мозаика Горской "Птица" в Черкасской области под угрозой из-за отсутствия охранного статуса, активисты призывают подписать петицию для ее сохранения.