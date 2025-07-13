Насправді для такого повернення вони мають одразу цілу низку причин. Про це пише 24 Канал із посиланням на Лелеку Грицька.

Дивіться також Випорожнення, бруд та трупи: як виглядали та як пахли вулиці Стародавнього Риму

Чому лелеки повертаються в Україну?

Варто наголосити, що повертаються лелеки навесні, тобто вони переживають у Африці зиму, адже в Україні вона сувора. Натомість умови в Україні влітку та навесні ідеально підходять для розмноження. Влітку в Африці починається засуха та проблеми із їжею для птахів, а в Україні ж навпаки.

Для вирощування пташенят лелекам потрібно багато їжі, а саме Україна влітку підходить для цього. Одне гніздо потребує до 4 кілограмів їжі на день. Також в Україні лелеки мають більше часу на пошук їжі та годування пташенят через довгі світлові дні.

У Африці ж навпаки день влітку коротшає і шанси лелек вигодувати дитинчат зменшуються.



Лелеки мають низку причин для повернення в Україну / Фото Pexels

Таку модель сформувала еволюція. Дослідження показали, що популяції птахів, які мігрують на північ для гніздування, мають більш здорових пташенят, що призводить до успішної передачі корисних генів. Ця еволюційна стратегія формувалася поступово, тому тепер ці види птахів обирають зимувати в Африці, а для розмноження летять до таких регіонів, як Україна, Польща та Німеччина.

До слова, у Києві відтворили мозаїку Алли Горської "Боривітер", яку знищили в Маріуполі, за участі 15 митців і 700 кілограмів матеріалів. Оригінальна мозаїка Горської "Птах" на Черкащині під загрозою через відсутність охоронного статусу, активісти закликають підписати петицію для її збереження.