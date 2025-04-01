Корейские ученые нашли то, что больше всего "убивает" аккумуляторы: и это не перезарядка

После длительного пользования телефоны, ноутбуки или другие гаджеты разряжаются гораздо быстрее. Однако этот процесс можно замедлить, если знать, что больше всего "убивает" аккумуляторы.

И ответ нашли ученые Пхоханского университета науки и технологий и Университета Сонгюнгван что в Южной Корее. Так что же на самом деле "убивает" аккумуляторы в наших гаджетах – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Tech Xplore.

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Что влияет на аккумуляторы

То, что емкость аккумулятора со временем уменьшается – закономерный процесс, однако часто он происходит слишком быстро и аккумуляторы буквально "умирают". Корейским ученым удалось выяснить, что на исправность традиционного литий-ионного аккумулятора влияет не только перезарядка, но и глубокий разряд. То есть когда аккумулятор разряжается полностью.

Исследователи выяснили, что в литий-ионных аккумуляторах при длительном использовании без под зарядки на катоде происходит химическая реакция, которая образует оксид лития. А это вызывает выделение газа, что ускоряет старение батареи или даже приводит к ее разбуханию.

Особенно это касается аккумуляторов с высоким содержанием никеля. Во время эксперимента исследователи обнаружили, что если батарею регулярно разряжать до 0%, то после 250 таких циклов она теряет 96% своей емкости. Однако если контролировать уровень заряда и не доводить аккумулятор до полного истощения, то после 300 циклов заряда можно сохранить 70% емкости.



Не стоит разряжать гаджеты полностью / Фото Pexels

То есть самый простой способ продлить жизнь своему смартфону или ноутбуку – не разряжать его полностью. Лучше ставить на зарядку, когда остается хотя бы 20% заряда.