Вы зря просите сделать кофе "погорячее": вот почему бариста не поддерживают эту идею
- Бариста не рекомендуют делать кофе "погорячее", поскольку это может иметь негативные последствия.
- Наилучший диапазон температуры для заваривания кофе составляет 90 – 96 градусов, согласно рекомендациям Specialty Coffee Association.
Бариста не спешит делать кофе "погорячее", ведь чрезмерная температура не улучшит, а только испортит напиток. Все потому, что именно она в значительной степени влияет на аромат, сладость и глубину вкуса.
Об этом рассказывает Barista Magazine Online.
Как температура кофе влияет на вкус?
Очень высокие температуры создают эффект онемения, из-за чего становится сложнее распознать тонкие вкусы.
Исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе отмечают, что большинство людей получают наибольшее удовольствие от черного кофе при температуре 58 – 66 градусов, ведь именно в этом диапазоне сочетаются комфорт и выразительность вкуса.
Это объясняется тем, что химический состав кофе значительно меняется в зависимости от степени нагрева. При 60 – 70 градусов напиток кажется более жареным и насыщенным, ведь ароматические соединения активно испаряются, создавая яркий аромат.
Температура кофе значительно влияет на его вкус / Фото Unsplash
В то же время чрезмерная температура может скрывать вкусовую глубину. Когда температура снижается до 50 – 60 градусов, отчетливо проявляется сладость и становятся заметными вкусы характерные для определенного сорта кофе.
В то же время при температуре 31 – 37 градусов кофе демонстрирует наибольшее количество ощутимых вкусов. Именно тогда лучше всего раскрываются летучие соединения, ответственные за сладкие, фруктовые, цветочные, травянистые и ореховые ноты.
В издании также отмечают, что если кофе замечательный при 70 градусах, но вкус ухудшается при 38 градусах, это может свидетельствовать о недостатках обработки или обжарки.
Однако это не означает, что кофе следует пить только комнатной температуры. Полноценный опыт – это путешествие сквозь все температурные изменения.
Какая температура воды считается оптимальной для заваривания кофе?
По рекомендациям Specialty Coffee Association (SCA), наилучший диапазон температуры для приготовления кофе составляет 90 – 96 градусов. Именно в этих пределах вода достаточно горячая, чтобы извлечь весь спектр желаемых ароматов, но не настолько, чтобы сжечь молотый кофе.
Оптимальная температура в зависимости от способа приготовления:
- Pour-over: 92 – 94 градуса;
- Френч-пресс: 90 – 93 градуса;
- AeroPress: 80 – 96 градусов, температура варьируется в зависимости от рецепта;
- Cold brew: готовится без нагрева, вкус формируется благодаря длительному настаиванию.
- Эспрессо: обычно готовится при 90 – 96 градусов под высоким давлением.
Во время заваривания кофе следует учитывать температуру воды / Фото Unsplash
В каких странах производят худший кофе?
На мировом рынке кофе качество продукции существенно отличается в зависимости от страны-производителя. Бразилия как крупнейший поставщик кофе в мире обеспечивает огромные объемы благодаря масштабным плантациям, что позволяет удерживать низкую цену, но часто влияет на средний уровень качества массового продукта.
Вьетнам занимает второе место в мире по производству и специализируется преимущественно на робусте. Однако в 2018 году страну всколыхнул скандал из-за изготовления фальсифицированного кофе с примесями промышленных отходов.
Гондурас, где кофе формирует около 20% экспорта, также известен большими объемами коммерческой арабики. Из-за низких международных цен местные фермеры вынуждены уменьшать расходы, что может сказываться на качестве урожая.