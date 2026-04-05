Католическая Пасха уже сегодня: почему ее празднуют раньше православной

Католическая и православная Пасха – это один и тот же праздник по смыслу, впрочем дата его празднования и некоторые традиции отличаются. Такая разница возникает из-за особенностей календарей и правил исчисления. Кроме того, различны ограничения во время поста и символы праздника.

Чем отличается православная и католическая Пасха и какие из традиций во время празднования присущи каждой из церквей.

Почему католики и православные празднуют Пасху в разные дни?

Дело в том, что католическую Пасху вычисляют по григорианскому календарю, то есть это тот, которым мы пользуемся, а православный – по юлианскому календарю, где весеннее равноденствие наступает на 13 дней позже.

В частности на сайте Волынской епархии Православной церкви Украины говорится о том, что определение даты Воскресения Христова было решено еще в 325 году во время первого Вселенского собора, который проходил в городе Никее. Поэтому было договорено, что Пасха должна праздноваться после весеннего солнечного равноденствия, первого полнолуния и после иудейского праздника Песаха.

По григорианскому календарю Пасха может приходиться в любое воскресенье от 22 марта по 25 апреля.

А по юлианскому календарю – в любое воскресенье от 4 апреля до 8 мая.

Таким образом, католики (римо-католики) празднуют праздник в этом году 5 апреля, а православные (греко-католики, православные) – 12 апреля.

Напоминаем! Украинские греко-католики и православные перешли на новоюлианский календарь. Поэтому Рождество теперь украинцы празднуют не 7 января, а 25 декабря. Однако Рождество является фиксированным праздником, а Пасха подвижным, дата которого зависит от сочетания солнечного и лунного циклов. Они же рассчитываются в соответствии с григорианским и юлианским календарями.

Кстати, иногда католики и православные празднуют один из главных христианских праздников году вместе. Это случается раз в несколько лет, например в 2024 году, когда Пасха пришлась на дату в 20 апреля.

Как отличаются традиции и подготовка к празднику?

Разница между Пасхой католиков и православных также заключается в продолжительности поста. Если у первых он длится 40 дней, то у православных – 48 дней. Во время поста есть различия в том, каких именно придерживаться ограничений в еде.

У православных верующих они являются более строгими, ведь нельзя употреблять яйца, мясо, молочные продукты, рыбу, а у католиков есть только запрет на мясо.

Как объясняют на сайте Украинской греко-католической церкви, в первый день Великого поста и Страстную пятницу верующим следует придерживаться строгого поста без употребления мяса и молочных продуктов с яйцами, а в течение всех дней Страстной недели нужно воздерживаться от потребления мясных продуктов и блюд.

Кроме того, главная служба также отличается, ведь в католической церкви она происходит в ночь с субботы на воскресенье, а в православной – в ночь на воскресенье, что заканчивается утренней литургией. В то же время католическая служба является более сдержанной и акцентирует внимание на таинстве воскресения, а православная служба является более торжественной и с крестным ходом вокруг храма.

Интересно! Символами праздника у католиков является пасхальный кролик и шоколадные яйца, а вот у православных основные символы – это кулич и пасхальные яйца.

