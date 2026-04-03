Что означает тренд Eastermas и почему представители церкви возмущены маркетинговыми ходами по Пасхе, пишут в The Sun.

Что не так с празднованием Пасхи в Великобритании?

Дело в том, что церковные деятели в Великобритании начали критиковать чрезмерную "рождественскую визуализацию" Пасхи, ведь в магазинах массово продают тематические елки, игрушки в форме кроликов и венки из пасхальных яиц.

Например, в розничной сети товаров для дома Dunelm предлагают пасхальные елки, а к ней предлагают упаковку из 12 подвесных яиц.

Ритейлер Argos предлагает также гирлянды, венки и свечи в стиле адвент-календаря, который обычно является традицией на Рождество.



Игрушки в форме пасхальных яиц

Епископ Ньюкасла Хелен-Энн Хартли объясняет, что Пасха – это прежде всего христианский праздник о воскресении Иисуса Христа. И если продажа пасхальных яиц или булочек – это еще логично, потому что связано с завершением поста. То тематические елки, гирлянды и свечи – это уже попытка бизнеса заработать больше.

А вот капеллан покойной королевы Елизаветы, доктор Гэвин Ашенден, добавил, что такие вещи на самом деле оскорбляют христиан.

Однако ритейлеры и эксперты по шопингу защищаются в ответ, объясняя, что сейчас среди людей растет желание праздновать радостные сезонные моменты, поэтому спрос растет.

Почему Пасха начала напоминать Рождество?

Еще в прошлом году в Великобритании начал набирать обороты новый потребительский тренд – Eastermas, который сочетает пасхальные традиции с рождественской культурой подарков и декора, пишут в The Guаrdian.

По данным компании Kantar, более четверти взрослых британцев, что эквивалентно почти 15 миллионам людей, покупают подарки на Пасху. И это больше, чем на День святого Валентина, День отца или годовщины.

Вследствие роста такого спроса на подарки и декор к Пасхе, розничные торговцы увеличили сезонный ассортимент. И теперь британцы могут не только покупать шоколадные яйца, но посуды с изображением пасхальных яиц, а еще тематические елки к празднику, наборы Lego с зайчиками и пасхальными цыплятами и другие изделия.

Какой декор покупают британцы к Пасхе

Эксперты объясняют популярность такого формата желанием людей создать атмосферу праздника и фоне стресса и негативных новостей. И Пасха воспринимается уже как более "легкая" версия Рождества, то есть когда нет сложной подготовки к празднику и семейных обязательств, но есть возможность порадовать близких подарками и создать атмосферу праздника декором.

