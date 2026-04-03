Що означає тренд Eastermas та чому представники церкви обурені маркетинговими ходами щодо Великодня, пишуть в The Sun.

Що не так із святкуванням Великодня у Великій Британії?

Річ у тім, що церковні діячі у Великій Британії почали критикувати надмірну "різдвяну візуалізацію" Великодня, адже в магазинах масово продають тематичні ялинки, іграшки у формі кроликів та вінки із великодніх яєць.

Наприклад в роздрібній мережі товарів для дому Dunelm пропонують великодні ялинки, а до неї пропонують упаковку з 12 підвісних яєць.

Рітейлер Argos пропонує також гірлянди, вінки та свічки в стилі адвент-календаря, який зазвичай є традицією на Різдво.



Іграшки у формі великодніх яєць / Фото Dunelm

Єпископка Ньюкасла Гелен-Енн Гартлі пояснює, що Великдень – це перш за все християнське свято про воскресіння Ісуса Христа. І якщо продаж пасхальних яєць чи булочок – це ще логічно, бо пов'язано із завершенням посту. То тематичні ялинки, гірлянди та свічки – це вже спроба бізнесу заробити більше.

А от капелан покійної королеви Єлизавети, доктор Гевін Ашенден, додав, що такі речі насправді ображають християн.

Однак рітейлери та експерти із шопінгу захищаються у відповідь, пояснюючи, що зараз серед людей зростає бажання святкувати радісні сезонні моменти, тому попит росте.

Чому Великдень почав нагадувати Різдво?

Ще торік у Великій Британії почав набирати обертів новий споживчий тренд – Eastermas, який поєднує великодні традиції із різдвяною культурою подарунків та декору, пишуть в The Guаrdian.

За даними компанії Kantar, понад чверть дорослих британців, що еквівалентно майже 15 мільйонам людей, купують подарунки на Великдень. І це більше, аніж на День святого Валентина, День батька чи річниці.

Внаслідок зростання такого попиту на подарунки та декор до Великодня, роздрібні торговці збільшили сезонний асортимент. І тепер британці можуть не лише купляти шоколадні яйця, але посуду із зображенням пасхальних яєць, а ще тематичні ялинки до свята, набори Lego із зайчиками та пасхальними курчатами та інші вироби.

Який декор купляють британці до Великодня / Фото Джона Льюїса

Експерти пояснюють популярність такого формату бажанням людей створити атмосферу свята та фоні стресу та негативних новин. І Великдень сприймається вже як більш "легка" версія Різдва, тобто коли немає складної підготовки до свята та родинних зобов'язань, але є можливість порадувати близьких подарунками та створити атмосферу свята декором.

