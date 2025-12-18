Лучшая, но не совсем: почему Крушельницкая получила серебряную медаль за обучение, а не золотую

Талант Соломии Крушельницкой замечали с детства: она привыкла быть лучшей и показывать результаты определенного уровня. Так было и с обучением в консерватории.

Соломия Крушельницкая закончила Львовскую консерваторию с отличием, однако это была серебряная медаль. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Википедию.

Смотрите также Не только "Южная ночь": любимые сладости украинцев, по которым до сих пор скучают

Почему Крушельницкая не получила золотую медаль за обучение?

Соломия Крушельницкая – известная украинская певица, которая выступала на лучших сценах мира и запомнилась бешеным талантом. Она была старательной ученицей, однако случилось так, что она получила серебряную медаль за обучение.



Соломия Крушельницкая имела награду за обучение / Фото "Музыка"

Неизвестно, почему именно так произошло, однако, согласно большинству источников, тогда во Львовской консерватории Галицкого общества не было упоминаний о золотых медалях. Вероятно, тогда получить золотую медаль было невозможно, а самой высокой наградой считалась именно серебряная.

Именно ее и получила Соломия Крушельницкая.

Что ела Крушельницкая?

Соломия Крушельницкая перед выступлениями могла есть воловий бифштекс для энергетической выносливости или пить только чай для легкости голоса.

Ее рацион включал легкие, сбалансированные блюда, такие как овощные супы, рыбные блюда и итальянская кухня, которые поддерживали ее вокальную форму, пишет Photo-Lviv.

Что еще известно об оперной певице?