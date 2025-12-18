Лучшая, но не совсем: почему Крушельницкая получила серебряную медаль за обучение, а не золотую
- Соломия Крушельницкая закончила Львовскую консерваторию с серебряной медалью, поскольку, вероятно, золотой в то время не существовало.
- Крушельницкая спасла оперу "Мадам Баттерфляй" Джакомо Пуччини от провала, исполнив главную роль после неудачной премьеры.
Талант Соломии Крушельницкой замечали с детства: она привыкла быть лучшей и показывать результаты определенного уровня. Так было и с обучением в консерватории.
Соломия Крушельницкая закончила Львовскую консерваторию с отличием, однако это была серебряная медаль. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Википедию.
Почему Крушельницкая не получила золотую медаль за обучение?
Соломия Крушельницкая – известная украинская певица, которая выступала на лучших сценах мира и запомнилась бешеным талантом. Она была старательной ученицей, однако случилось так, что она получила серебряную медаль за обучение.
Соломия Крушельницкая имела награду за обучение / Фото "Музыка"
Неизвестно, почему именно так произошло, однако, согласно большинству источников, тогда во Львовской консерватории Галицкого общества не было упоминаний о золотых медалях. Вероятно, тогда получить золотую медаль было невозможно, а самой высокой наградой считалась именно серебряная.
Именно ее и получила Соломия Крушельницкая.
Что ела Крушельницкая?
Соломия Крушельницкая перед выступлениями могла есть воловий бифштекс для энергетической выносливости или пить только чай для легкости голоса.
Ее рацион включал легкие, сбалансированные блюда, такие как овощные супы, рыбные блюда и итальянская кухня, которые поддерживали ее вокальную форму, пишет Photo-Lviv.
Что еще известно об оперной певице?
Соломия начала оперную карьеру в 23 года и очень быстро покорила ведущие сцены Европы от Италии до Австрии, а впоследствии выступала даже в Чили, Египте и Аргентине.
Она исполняла главные женские партии в самых известных операх, среди которых "Аида", "Трубадур", "Фауст", "Кармен", "Евгений Онегин", "Пиковая дама".
Именно Соломия спасла от провала оперу Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй", которая теперь известна во всем мире. После провальной премьеры 1904 года, когда зрители освистали произведение, Пуччини был в отчаянии. Тогда друзья посоветовали ему сменить партии и пригласить Крушельницкую на главную роль.