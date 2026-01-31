Его обожает поколение Z: какой чай содержит больше кофеина, чем кофе

Существует чай, который давно вышел за пределы нишевого напитка и превратился в настоящий тренд среди зумеров. Его все чаще выбирают как альтернативу кофе благодаря бодрящему эффекту и популярности в соцсетях.

Об этом рассказывает издание Aprika Lif.

Какой чай может содержать больше кофеина чем кофе?

Обычно матча имеет более низкое содержание кофеина, чем кофе, хотя количество этого вещества в обоих напитках может существенно отличаться.

В среднем чашка кофе объемом 240 миллилитров содержит примерно 95 миллиграммов кофеина, тогда как стандартная порция матча – около 2 граммов порошка, размешанных в таком же количестве воды – содержит около 70 миллиграммов кофеина.

Матча / Фото Unsplash

В то же время, в отличие от заваренного чая, во время употребления матча потребляется весь измельченный чайный лист, поэтому уровень кофеина может быть выше. Его точное количество зависит от сорта чая и способа приготовления.

Также матча часто хвалят за длительный энергетический эффект без нервозности или спада сил, что объясняется наличием L-теанина – аминокислоты, которая способствует расслаблению без ощущения сонливости.

Как появилась матча?

В исторических источниках часто отмечается, что китайцы привезли матча в Японию примерно в конце 12 века, однако это не совсем точно. Тогда под термином "матча" имели в виду совсем другой продукт – обжаренные и измельченные листья зеленого чая.

Однако, как пишет Firebelly Tea, современный чай матча появился значительно позже, когда чайные фермеры случайно изобрели метод выращивания "Оишита", что означает выращивание в тени. Благодаря этому растения давали ярко-зеленый порошок с более насыщенным и богатым вкусом.

Матча возникла случайно / Фото Unsplash

Во время суровой зимы японские фермеры накрывали свои чайные кусты соломой и камышом, чтобы защитить их от мороза. Отсутствие прямого солнечного света стимулировало чайные растения производить больше хлорофилла в новых побегах для активного фотосинтеза.

После ручного сбора и обработки молодых почек с насыщенным цветом фермеры заметили, что чай имеет более кремовую текстуру и насыщенный вкус, и решили продолжить производство именно таким способом.

