Дороже не значит лучше: ювелир объяснил, какие обручальные кольца стоит покупать перед свадьбой

Лето — один из периодов, когда свадьбы проводятся, пожалуй, чаще всего. Одним из главных атрибутов такого торжества являются обручальные кольца. В современном мире выбор этих украшений стал очень разнообразным, но стоит обращать внимание в первую очередь не на сам дизайн, а на материал, конструкцию и время примерки.

Какие советы даёт ювелир перед покупкой обручальных колец, рассказывает @novikov_jewelry в Threads.

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Размер, проба и пустые обручальные кольца — что нужно знать перед покупкой обручальных колец

Ювелир Георгий рассказывает, что размер пальцев может меняться в течение дня, а потому одна из самых распространенных ошибок при выборе обручального кольца — это определение размера пальца только один раз.

Дело в том, что вечером пальцы обычно становятся больше из-за отечности, а утром – уже. Поэтому примерять обручальные кольца лучше во второй половине дня.

Кроме того, не всякое золото одинаково практично. Например, золото 585 пробы более прочное для повседневного ношения, чем золото 750 пробы.

Золото 750-й пробы мягче и легче царапается – многие об этом не знают,

– отмечает ювелир.

Еще один момент при выборе обручальных колец — конструкция самого украшения. По словам специалиста, полые обручальные кольца легче и дешевле, но в то же время они деформируются и недолговечны.

Ранее господин Георгий отмечал, что обручальные кольца, которые с виду кажутся массивными, не всегда таковы. Обычно они полые, а изготавливаются по специальной технологии. Но, судя по опыту людей, у которых были такие украшения, "дутые" ювелирные изделия быстро ломаются.