Что не так с понятием "постсоветские страны" и чем его стоит заменить

Термин "постсоветские страны", который до сих пор широко используется для описания бывших республик СССР, все чаще критикуют историки как слишком обобщенный и неточный. Исследователи отмечают, что он игнорирует различные политические, культурные и социальные пути развития государств после 1991 года.

Термин "постсоветские страны", который часто употребляют для обозначения бывших республик СССР, все чаще подвергается критике со стороны историков. Они считают, что такая формулировка слишком обобщает и не отражает многообразие путей, которыми эти государства развиваются после 1991 года.

Смотрите также Если это правда – лучше соврать: как ответить на этот "неудобный" вопрос на собеседовании

Почему историки советуют отказаться от термина "постсоветские страны"?

Об этом упоминала блогер Анна Данильчук, а историк Светлана Осипчук объясняет: объединение разных стран в "постсоветский" фактически привязывает их к общему прошлому, игнорируя современные различия в политике, культуре и обществе.

Почему "постсоветский" является неправильной формулировкой: смотреть видео

Смотрите также Потеряли интерес к "дистанционке": как теперь хотят работать зуммеры

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году этот вопрос приобрел еще больший вес, ведь такой ярлык, по мнению ученых, может непреднамеренно поддерживать колониальное видение и российские политические нарративы о "сфере влияния". Эксперты отмечают, что страны, которые вышли из состава СССР, за более чем 30 лет развились совершенно разными путями: политически, культурно и исторически.

Как тогда правильно говорить?

Поэтому вместо обобщения "постсоветские" предлагают более точные определения, например "страны, входившие в состав СССР", или региональные названия – Балтия, Восточная Европа, Центральная Азия. В научной среде также подчеркивают, что корректный язык важен, ведь он влияет на то, как воспринимают эти государства: как самостоятельных акторов, а не как продолжение прошлой империи.

Какую еще новость будет интересно почитать?