Родственники предлагали другие варианты: почему Шевченко похоронили именно в Каневе

В мае 1861 года великого украинского поэта Тараса Шевченко перезахоронили в Каневе на Чернечей горе. Однако это был не единственный вариант места последнего упокоения Кобзаря.

И один из распространенных вопросов о перезахоронении Тараса Шевченко о том, почему же для этого выбрали именно город Канев Черкасской области. Почему так произошло – расскажет 24 Канал со ссылкой на портал Kanos.

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Почему Шевченко похоронили в Каневе?

После смерти 10 марта 1861 года Тараса Шевченко похоронили в Санкт-Петербурге, однако его друзьям это не давало покоя, ведь Кобзарь завещал, чтобы его похоронили именно в Украине, поэтому они добились разрешения на перезахоронение через полтора месяца после похорон.

26 апреля 1861 года гроб с прахом поэта эксгумировали и по железной дороге доставили в Москву, далее почти месяц длилась дорога в Киев от города к городу, где проходили панихиды и прощание с Шевченко. Наконец 18 мая гроб доставили на Подол в Киеве.

На прощании присутствовали братья Кобзаря – Никита и Иосиф Шевченко с женами, сестра Ярина и Варфоломей Шевченко с женой Александрой. Все они настаивали, чтобы Тараса Шевченко похоронили именно в Киеве. Было несколько вариантов места захоронения – Щекавица, Аскольдова могила и Выдубицкий монастырь.

Однако Григорий Честаховский, приятель Шевченко, настоял на том, что похоронить Кобзаря надо именно в Каневе, потому что он не раз при жизни говорил, что мечтает о тихом пристанище и покое возле Канева. Поэтому из Киева гроб с телом поэта по Днепру отправили в Канев. Оттуда – на Чернечую гору.

Могила Шевченко в Каневе и вид на Днепр с Чернечей горы / Фото 24 Канала

Сейчас к могиле Кобзаря ведут 392 ступеньки, а с Чернечей горы открывается невероятный вид на Днепр. Все, как завещал Тарас Шевченко.