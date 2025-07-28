І одне з поширених питань про перепоховання Тараса Шевченка про те, чому ж для цього обрали саме місто Канів на Черкащині. Чому так сталось – розповість 24 Канал з посиланням на портал Kanos.

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Чому Шевченка поховали у Каневі?

Після смерті 10 березня 1861 року Тараса Шевченка поховали у Санкт-Петербурзі, проте його друзям це не давало спокою, адже Кобзар заповідав, щоб його поховали саме в Україні, тому вони домоглися дозволу на перепоховання через півтора місяця після похорону.

26 квітня 1861 року труну з прахом поета ексгумували та залізницею доставили до Москви, далі майже місяць тривала дорога до Києва від міста до міста, де відбувалися панахиди та прощання з Шевченком. Врешті 18 травня труну доставили на Поділ у Києві.

На прощанні були присутні брати Кобзаря – Микита і Йосип Шевченки з дружинами, сестра Ярина та Варфоломій Шевченко з дружиною Олександрою. Усі вони наполягали, щоб Тараса Шевченка поховали саме в Києві. Було кілька варіантів місця поховання – Щекавиця, Аскольдова могила та Видубицький монастир.

Проте Григорій Честахівський, приятель Шевченка, наполіг на тому, що поховати Кобзаря треба саме у Каневі, бо він не раз за життя казав, що мріє про тихе пристанище і спокій коло Канева. Тому з Києва труну з тілом поета по Дніпру відправили в Канів. Звідти – на Чернечу гору.

Могила Шевченка у Каневі та вид на Дніпро з Чернечої гори / Фото 24 Каналу

Зараз до могили Кобзаря ведуть 392 сходинки, а з Чернечої гори відкривається неймовірний краєвид на Дніпро. Усе, як заповідав Тарас Шевченко.