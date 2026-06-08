Работодатели хотят это слышать: HR-менеджер назвала вещи, о которых лучше соврать на собеседовании

Известный HR-менеджер Бонни Дилбер поделилась советами для кандидатов, которые хотят произвести хорошее впечатление на работодателя во время собеседования. По ее словам, "белая ложь" может даже повысить шансы на получение желаемой должности.

Своими рекомендациями эксперт по подбору персонала из Сиэтла поделилась в видео в TikTok.

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HR объяснила, как успешно пройти собеседование

Дилбер отметила, что за годы работы провела множество собеседований и хорошо знает, какие ответы больше всего нравятся рекрутерам. Прежде всего она советует избегать негативных высказываний о предыдущих работодателях.

Если вы жалуетесь на своего предыдущего руководителя или коллег, то рекрутер подумает, что вы также будете негативно отзываться о работе и в их компании. Нет за что похвалить бывшего шефа? Поблагодарите за опыт,

– отмечает Дилбер.

HR рассказала, о чем можно соврать работодателю / Фото Unsplash

Также HR-менеджер рекомендует не руководствоваться исключительно финансовой выгодой. Хотя уровень зарплаты является важным для большинства людей, работодатели хотят видеть кандидатов, которые заинтересованы в своей работе и разделяют ценности компании.

Еще один совет – демонстрировать готовность строить долгосрочную карьеру в новой компании.

"Новые работники должны стремиться к карьерному развитию в компании. После 2021 года, когда стремительно возросло количество увольнений, компании начали волноваться о потере своих лучших кадров. Теперь они хотят знать наверняка, что вы видите будущее вместе с ними", – говорит HR-менеджер.

Дилбер также добавила, что рекрутеры обычно отдают предпочтение кандидатам с позитивным настроем, которые говорят не о том, от чего хотят убежать, а о том, чего стремятся достичь на новом месте работы.