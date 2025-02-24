Чудом выжил на "нуле": история украинского полярника, который вернулся в Антарктиду на протезе

Украинский полярник Юрий Лышенко встретил начало полномасштабного вторжения России в Антарктиде. После возвращения в Украину он вступил в ряды Вооруженных сил и получил ранения.

О "боевом пингвине" рассказали в Национальном антарктическом научном центре, пишет 24 Канал.

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Полярник возглавил группу штурмовиков после возвращения из экспедиции

Харьковчанин Юрий Лышенко – один из самых опытных украинских полярников. Он успел поработать в двух самых суровых регионах планеты – Арктике и Антарктике.

Знание Юрием морского дела пригодилось при подготовке к первому рейсу ледокола "Ноосфера" в 2021 году.

Он приложил немало усилий, чтобы всего за 5 месяцев с момента приобретения британского "Джеймса Кларка Росса" перерегистрировать судно на "Ноосферу" и полностью его собрать к первому антарктическому сезону, который начался за месяц до полномасштабного вторжения России.



Юрий Лышенко / Фото НАНЦ

В последней своей годовой экспедиции (27-я УАЭ) Юрий Лышенко имел важную миссию. Он участвовал в "пересадке сердца" станции "Академик Вернадский" – замене старых британских дизелей на новые, более экономичные и экологичные.

Для этой работы полярник отправился в Антарктику чуть раньше всей экспедиции. Именно пока он добирался до ледяного континента, началось полномасштабное вторжение России.

После возвращения из экспедиции, весной 2023 года, Юрий пошел защищать Украину. Несмотря на свой возраст, мужчина возглавил группу штурмовиков 54-й отдельной механизированной бригады.

Как Юрий Лышенко получил ранение, но продолжил любимое дело

Лышенко воевал на Донбассе, а также защищал родную Харьковскую область. В конце октября 2023 года прямо в их окоп прилетела вражеская мина.

Юрий чудом выжил, но получил тяжелое ранение, в результате которого часть ноги пришлось ампутировать.



Юрий Лышенко / Фото НАНЦ

"Теперь я стал антарктическим пиратом: с одной ногой и пингвином на плече", – находясь в больнице, шутил мужчина и строил планы вернуться в Антарктику.

Прошло полтора года со времени ранения. Юрий восстановился, научился ходить на протезе и снова работает в НАНЦ. В начале февраля он осуществил свою мечту: отправился в сезонную экспедицию на станцию "Академик Вернадский".

Там он проводит оценку, как работают новые дизели, ведь его знания и опыт в этом плане – уникальны.