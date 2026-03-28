Иван Сирко проигрывал, а Ньютону не падало яблоко на голову: 5 исторических мифов, в которые все верят

Популярные представления о прошлом часто формируются не фактами, а красивыми историями. Многое из того, что мы считаем правдой, на самом деле является мифами.

О самых распространенных исторических мифах, в которые до сих пор верит большинство людей, пишет HistorySnob.

Античные статуи были белыми

Современный вид греческих и римских скульптур может создавать впечатление, что они всегда были белого цвета. Однако на самом деле античные художники разрисовывали свои работы яркими красками.

Статуя римского императора Октавиана Августа / Фото Wikipedia

Однако уже в эпоху Возрождения художники, которые их реконструировали, предпочитали простой белый цвет.

В Средневековье люди не мылись

Распространенное мнение о том, что люди в средневековье не купались, не соответствует действительности. На самом деле они заботились о гигиене и посещали бани. Более того, от людей ожидали, что они придут чистыми в церковь в воскресенье.

Яблоко упало Ньютону на голову

Открытие закона гравитации часто связывают с легендой о яблоке, упавшем Исааку Ньютону на голову. На самом деле плод просто упал рядом в саду его семьи и подтолкнул ученого к размышлениям.

Исаак Ньютон / Портрет Годфри Кнеллера

Ван Гог отрезал себе ухо

История с ухом Ван Гога со временем обросла драматическими подробностями. На самом деле художник не отрезал все ухо, а только его часть. Хотя этот поступок и без того довольно шокирующим, популярная версия значительно его преувеличивает.

Иван Сирко был непобедимым

Как пишет журналист и исследователь истории Юрий Рудницкий, несмотря на репутацию успешного полководца, Иван Сирко не всегда выходил победителем из битв. В диариуше смоленского подкомория Яна Антония Храповицкого говорится, что в 1660 году его отряд потерпел поражение от татар.

"Запорожцы" / Картина Ильи Репина

Кроме того, как сообщает в своем диариуше шляхтич Ян Дробыш-Тушинский, в 1664 году запорожцы Сирко, донские казаки и калмыки были разгромлены войском полковника Себастьяна Маховского "под Сарадзиным Лесом за Чечельником".

А Веспасиан Коховский в работе "История господства Яна Казимира" вспоминает, как во время осады Городища в 1664 году казаки Сирко понесли значительные потери, потеряли хоругви, а сам атаман едва избежал плена.

