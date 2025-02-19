Что читают 18-летние украинцы: появилась интересная статистика самых популярных книг среди молодежи

В конце 2024 года в Украине начала работать программа "еКнига" для 18-летних. В феврале подвели итоги, что читают украинцы.

Интересная статистика о литературных трендах собрал Украинский институт книги, сообщает 24 Канал со ссылкой на Михаила Федорова. В институте собрали 10 книг, которые чаще всего покупают по программе "еКнига".

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Самые популярные книги среди 18-летних украинцев

Как рассказал Михаил Федоров, в целом украинцы подали более 100 тысяч заявок о "еКниге". Среди самых популярных такие книги:

Коллин Гувер. "Покинь, если любишь...", книга 1

"Так никто не любил: Антология украинской поэзии о любви"

"Антология украинской поэзии ХХ века: от Тычины до Жадана"

Х.Д. Карлтон. "Игра в кота и мышь. Книга І. Преследование Аделины"

Тейлор Дженкинс Рид. "Семь мужчин Эвелин Хьюго"

Тилли Коул. "Тысяча памятных поцелуев"

Брианна Уэст. "Переломный год. 365 дней, чтобы стать человеком, которым вы действительно хотите быть"

Джим Ловлесс. "Иди туда, где страшно. И будешь иметь то, о чем мечтаешь"

Коллин Гувер. "Останься, если любишь...", книга 2

Пенелопа Дуглас. "Панк 57"

Напомним, что воспользоваться программой могут украинцы и украинки, которым исполнилось 18 лет в 2024 году или исполнится в 2025-м.

Деньги можно использовать на покупку бумажных, электронных и аудиокниг на украинском языке в магазинах и издательствах, участвующих в программе.

Купить литературу можно в таких магазинах: "Є", "КнигоЛенд", ReadEat, Yakaboo, ePub, Detmir, "Дом Книги", Zlatka. Что касается издательств, то программа распространяется на: BookChef, "Ранок", "Богдан" и "Фабула".