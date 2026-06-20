Путин – новый Салазар: как российский и португальский диктаторы стали жертвами собственной системы

Старый диктатор правит страной уже десятки лет, устроил репрессии против собственного народа и развязал войну против бывшей колонии, которая потребовала свободы.

В этой войне все пошло не по плану, и вместо "трехдневной победы" он получил кровопролитный конфликт на долгие годы, который превратил его государство в изгоя и поставил на грань банкротства.

При этом сам диктатор живет в параллельной реальности, для него создают специальную газету с только хорошими для него новостями. Из-за этого он считает, что все в порядке, и поэтому не желает заканчивать войну, которая поглощает более 40% бюджета и обернулась горой трупов.

Думаете, это о Путине? Нет, это краткое резюме финальной части правления португальского автократа Антониу де Оливейры Салазара.

Но параллелей действительно так много, что 24 Канал решил рассказать о них подробно.

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Как Путин оказался в параллельной реальности

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, у нее был абсолютно оторванный от реальности план, который можно условно назвать "Киев за три дня". Вместо парадных маршей россияне получили жестокое сопротивление и потерпели очень болезненные поражения, в которых сгорела большая часть профессиональной армии, которую Путин готовил годами и на которую потратил миллиарды.

Но даже потеря кадровой армии не остановила Путина, он объявил о мобилизации в России и с тех пор пытается засыпать Украину "пушечным мясом". При этом война давно вошла в стадию позиционной – без ощутимых продвижений и стратегических рывков. Вместо этого в ответ Россия получает кучу гробов, а теперь еще и мощные удары вглубь своей территории, которые никак не может остановить и поэтому вынуждена ловить их "лицом".

Но Путин не говорит об остановке войны, а выдвигает все новые и новые требования, на которые Украина не соглашается, справедливо говоря об отсутствии гарантий безопасности, капитулянтских условиях и лживой природе россиян.

Несмотря на многочисленные "пропущенные", сотни тысяч убитых, удары по "ядерной триаде", разбитую экономику и усугубление всех возможных проблем, Путин по-прежнему делает вид, что все в порядке, все цели так называемой СВО будут выполнены, а война против Украины будет продолжаться.

В этой самоуверенности Путин все больше напоминает пса из известного мема, который сидит в горящей комнате, но при этом говорит – This is fine. Но говорит это не просто себе, а всем россиянам и тем мировым политикам, которые до сих пор готовы его слушать.

Наиболее точное описание ситуации, в которой оказался Путин летом 2026-го / Колаж – Соцсети

Это упрямство вызывает удивление. Но оказалось, что у этого состояния Путина есть объяснение. О нем рассказал бывший российский пропагандист Дмитрий Скоробутов. В начале 2010-х он работал шеф-редактором программы "Вести" на канале "Россия-1".

Сейчас же в эфире проекта "И грянул Грэм" Скоробутов рассказал о том, что его коллеги в 2011 году создавали для Путина, которого называли "Главный зритель", специальный выпуск новостей, в котором были только приятные ему события, самого Путина хвалили и рассказывали, какой он молодец.

Вот этот фрагмент:

То есть как минимум с 2011 года Путин живет в параллельной реальности, где все хорошо, а он – молодец. Учитывая, что он не слишком умный, а точнее – недалекий человек, то шансов бороться с этими когнитивными отклонениями и сохранить рациональное восприятие действительности у него просто не было.

Дополнительными факторами стали маниакальная зацикленность на собственной безопасности и постоянная изоляция, особенно длительная изоляция во время пандемии коронавируса, когда он принял окончательное решение о вторжении в Украину.

Таким образом, Путин стал заложником системы, которую сам и создал, а теперь уже минимум 15 лет живет в симуляции реальности, которую для него создают его же подчиненные.

Привет Путину из Португалии

То же самое было у Антониу Салазара. В 1961 году он начал войну против Анголы, которая тогда была колонией Португалии. Официальным лозунгом кампании, которую также считали "специальной военной операцией", было "Para Angola, rapidamente e em força", то есть "В Анголу, быстро и с силой". Гимном вторжения стал грозный марш "Ангола – наша" (Angola é Nossa). Это буквально португальский #КрымНаш.

Angola é Nossa – послушайте грозный гимн полномасштабного вторжения Португалии в Анголу:

Вот только никакой "Анголы за 3 дня" не получилось. Война затянулась, о военных преступлениях португальцев узнал мир, и Салазару устроили показательную порку в ООН, к которой присоединились даже США.

Америка была союзницей Португалии и имела свой интерес – стратегическую авиабазу на Азорских островах, но президент Кеннеди решил, что принципы важнее, поэтому присоединился к дипломатической блокаде Португалии и режима Салазара.

Португальская армия прочно увязла в Анголе, но впоследствии рухнула вся ее колониальная империя. В конце 1961 года Индия быстро выбила европейцев из Гоа, а затем восстали Гвинея-Бисау в 1963-м и Мозамбик в 1964-м. И все это быстро превратилось в "португальский Вьетнам".

Кадры португальской войны в Африке под саундтрек легендарных Creedence – смотрите видео:

Война разрослась и растянулась на годы. За это время Салазар отправил на колониальные войны более 1 000 000 португальских солдат и офицеров. Одновременный контингент португальской армии составлял примерно 200 000 солдат. Это без учета африканцев, которые воевали на стороне Португалии. А их также были сотни тысяч.

Содержание такой армады съедало до 40 процентов госбюджета страны. Это сказалось на экономике и спровоцировало массовую миграцию из Португалии. Молодые люди не хотели воевать в Африке и умирать там от стрелы или пули местных партизан, страдать от лихорадки и мухи цеце.

Все это привело к краху диктатуры и Революции Гвоздик 25 апреля 1974 года. Но Салазар до падения дела всей своей жизни не дожил. Он умер 27 июля 1970 года. Но перед этим провёл 2 года в лимбе. В том самом, в котором уже 15 лет живёт Путин.

Что случилось с Салазаром

3 августа 1968 года диктатор упал с пляжного кресла в собственной летней резиденции. Он больно ударился головой, но не придал этому значения, надеясь, что все обойдется. Но не обошлось. И 16 сентября у диктатора случился инсульт, и он едва не умер.

В сентябре 1968 года он провёл несколько дней в коме, ему сделали операцию на головном мозге по удалению гематомы, после чего он частично выздоровел, но уже никогда не был прежним.

Окружение диктатора решило осуществить тихий заговор. Они отстранили Салазара от обязанностей, о чем было объявлено по радио 26 сентября 1968 года, но ему об этом не сказали. Салазар и дальше искренне верил, что остается премьер-министром Португалии и вся власть сосредоточена в его руках.



Историю Салазара рассказал миру известный итальянский публицист Марко Феррари. Эта книга есть в украинском переводе / Фото – Издательство Анетты Антоненко

Чтобы поддерживать эту иллюзию, министры и чиновники по-прежнему ходили к Салазару на доклад в официальную резиденцию премьера – дворец Сау-Бенту, а он давал "мудрые советы" и "принимал решения". Усердно докладывал "шефу" и новый премьер Марселу Каэтану. Также Салазар "одобрял" тайные операции против повстанцев в Африке, получал "отчеты" с фронтов и подробно их анализировал, искренне полагая, что все у него под контролем.

Каэтану выдал специальный приказ для всех правительственных чиновников, посещавших Салазара, не раскрывать ему тайну, а, чтобы тот ничего не заподозрил, приказал не стесняться и усердно критиковать перед диктатором самого Каэтану и президента Республики Америку Томаша.

Специально для диктатора выпускали в единственном экземпляре правительственную газету Diário de Notícias, в которой подавали только приятные новости и не писали о неприятных.

Салазар так и не узнал, что США осуществили успешную миссию на Луну. Диктатор из-за позиции Кеннеди в отношении Анголы и призывов к деколонизации Африки не любил США, поэтому их космические успехи могли его огорчить, поэтому в "газету" такая новость не попала.

Прокол произошел лишь однажды – в 1969 году французской газете L’Aurore разрешили взять интервью у Салазара, а он заявил шокированным журналистам, что прекрасно себя чувствует и до сих пор руководит страной. Правда, сам Салазар об этом казусе не узнал, но узнал весь мир.

Что происходит с диктатурой после смерти диктатора

Сам Салазар тихо скончался в следующем году на 81-м году жизни.

Его режим продержался еще почти 4 года и был свергнут в результате Революции Гвоздик. На защиту детища диктатора никто не выступил, лишь несколько агентов салазаровской спецслужбы (большую часть своей истории она была известна как PIDE).

В последующие месяцы Португалия эвакуировала свои войска из колоний и договорилась с лидерами повстанцев о признании независимости.

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Португалия же выбрала демократию и евроинтеграцию, и сейчас история о диктаторе, который не хотел умирать и жил в параллельной реальности, вспоминается в основном как исторический анекдот.

К сожалению, России до этого еще далеко. 73-летний Путин хоть и живет в параллельной реальности, но продолжает отдавать приказы и отправляет против Украины новые ракеты, "Шахеды" и войска. Впрочем, его ждет тот же конец, что и Салазара. От смерти не уйти.