Найти таких специалистов –вызов: названы самые редкие профессии в Украине

В 2024 году на украинском рынке труда сохранялся высокий спрос на рабочие профессии. Однако начали появляться уникальные вакансии, для которых работодатели искали исключительно квалифицированных специалистов.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу занятости.

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Какие вакансии в Украине можно увидеть реже всего

В 2024 году в Украине сохранялся значительный спрос на рабочие специальности, в частности строителей, сантехников, электриков, слесарей, сварщиков и швей. В то же время на рынке труда появились уникальные вакансии, для которых работодатели искали только высококвалифицированных специалистов.

Какие вакансии в Украине самые редкие:

Аппаратчик выращивания дрожжей – 12 вакансий. Этот специалист занимается размножением и контролем роста дрожжей, используемых в пищевой промышленности. Эта профессия сочетает науку и технологии и благодаря ей создают ключевые ингредиенты для многих отраслей.

– 12 вакансий. Этот специалист занимается размножением и контролем роста дрожжей, используемых в пищевой промышленности. Эта профессия сочетает науку и технологии и благодаря ей создают ключевые ингредиенты для многих отраслей. Настройщик пианино и роялей – 5 вакансий. Мастер по настройке и ремонту музыкальных инструментов. Его задача – точно настраивать пианино и рояли в соответствии со стандартной высоты тона по камертону, а также устранять дефекты и реставрировать музыкальный инструмент.

– 5 вакансий. Мастер по настройке и ремонту музыкальных инструментов. Его задача – точно настраивать пианино и рояли в соответствии со стандартной высоты тона по камертону, а также устранять дефекты и реставрировать музыкальный инструмент. Халвомесильщик – 4 вакансии. Специалист по производству восточных сладостей, который отвечает за их текстуру и качество.

– 4 вакансии. Специалист по производству восточных сладостей, который отвечает за их текстуру и качество. Натурщик – 4 вакансии. Человек, который позирует для художников, скульпторов или фотографов, принимая необходимые позы.

– 4 вакансии. Человек, который позирует для художников, скульпторов или фотографов, принимая необходимые позы. Бутафор – 3 вакансии. Мастер, который создает реалистичные муляжи предметов для использования в театре, кино или модной индустрии.

– 3 вакансии. Мастер, который создает реалистичные муляжи предметов для использования в театре, кино или модной индустрии. Пастижер – 2 вакансии. Специалист по изготовлению париков, бород, усов и других элементов для театра, кино и модной индустрии.

– 2 вакансии. Специалист по изготовлению париков, бород, усов и других элементов для театра, кино и модной индустрии. Эмбриолог – 1 вакансия. Врач, который работает в сфере репродуктивной медицины и помогает парам стать родителями.

Названы самые редкие профессии в Украине / Фото Shutterstock

Хотя спрос на эти профессии остается невысоким, их уникальность делает специалистов в этих сферах незаменимыми.