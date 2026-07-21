Книги, которые сильнее ракет: как украинское книгоиздательство выстояло во время войны

В ночь на 19 июля в результате очередной российской атаки сгорел склад издательства #книголав. К счастью, никто не пострадал, однако огонь уничтожил почти 250 тысяч книг, которые уже были готовы попасть к читателям. Вместе с ними сгорели месяцы работы авторов, переводчиков, редакторов, дизайнеров и печатников.

С начала полномасштабной войны Россия систематически наносит удары не только по гражданской инфраструктуре, но и по украинской культуре. Книги уничтожают в типографиях и на складах, изымают из библиотек на временно оккупированных территориях, а иногда они гибнут вместе с людьми, которые их создавали. Несмотря на это, украинское книгоиздание продолжает работать и восстанавливаться, сообщает 24 Канал.

Почему Россия уничтожает книги

Книга хранит историю, память и идентичность народа. Именно поэтому она стала одной из целей российской агрессии наряду с энергетикой, железной дорогой и жилыми домами.

На временно оккупированных территориях россияне изымают из библиотек украинскую историческую и художественную литературу. Под запрет попадают школьные учебники, книги о Героях Майдана, издания о Василии Стусе, а также книги, в которых упоминаются Иван Мазепа, Симон Петлюра или Вячеслав Чорновил.

В Мариуполе все украиноязычные книги вывезли якобы "на хранение", а взамен на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей завезли около 2,5 миллиона российских книг.

Там, где оккупанты не могут физически добраться до книг, они наносят ракетные удары. 23 мая 2024 года Россия атаковала харьковскую типографию "Фактор-Друк" – один из крупнейших полиграфических комплексов Европы. Тогда погибли семь сотрудников, что еще 21 человек получил ранения, а более 50 тысяч книг, готовых к отправке, были уничтожены.

Россия уничтожает украинские книги / Фото GettyImages

Еще раньше, в марте 2023 года, в Харькове сгорела типография "Гуров и К", где, в частности, печатали детские книги. Также от российских обстрелов пострадали библиотеки. Только за первые месяцы полномасштабной войны было повреждено или разрушено почти 60 библиотек – от Черниговской областной библиотеки для юношества до Харьковской государственной научной библиотеки имени Короленко.

#книголав также не стало первым издательством, которое лишилось своих книг из-за российских ударов. За 17 дней до этой атаки почти весь тираж издательства BookChef был уничтожен. Такие случаи сложно назвать "сопутствующим ущербом" – они являются частью системного уничтожения украинской культуры.

Как восстанавливается книжная отрасль

Несмотря на большие потери, украинское книгоиздание продолжает работать. После атаки "Фактор-Друк" менее чем за год возобновил работу. Часть процессов предприятие выполняло самостоятельно, часть передало подрядчикам, пока не удалось полностью восстановить производство.

Издательства также меняют подходы к работе. Они печатают тиражи на нескольких предприятиях, в том числе за рубежом, распределяют книги между разными складами и активнее развивают онлайн-продажи.

"Фактор-Друк" возобновил свою работу / Фото Юлии Свириденко

После ударов по харьковским типографиям книжное сообщество объединилось. Писатели, книжные магазины и другие издательства призвали поддержать пострадавших, покупая их книги. Из-за большого наплыва заказов сайт издательства, чья типография только что сгорела, даже временно перестал работать.

Несмотря на войну, в Украине открываются новые издательства, а спрос на книги об истории, культуре и украинской идентичности остается стабильным. Каждая купленная сегодня книга помогает издателям восстанавливать утраченные тиражи и работать над новыми изданиями.

Роль электронных книг в сохранении литературы

Еще одним важным направлением стали электронные книги. В отличие от печатных изданий, их невозможно уничтожить ракетным ударом, ведь они хранятся на серверах и устройствах читателей.

Уже в первые месяцы полномасштабной войны один из крупнейших украинских онлайн-магазинов книг продал 52 тысячи электронных экземпляров. С тех пор этот сегмент продолжает расти. Издательства запускают абонементы на электронные книги, создают собственные приложения для чтения, а некоторые новые компании с самого начала работают исключительно с цифровыми изданиями.

Электронные книги помогают сохранить литературу / Фото GettyImages

Для военных, переселенцев и украинцев за рубежом электронные книги часто становятся единственной возможностью читать на украинском языке. В то же время бумажные книги остаются важной частью рынка, а цифровые издания лишь дополняют их.

После атаки 19 июля стало известно и об уничтожении типографии "Конви", где печатали книги #книголав. Огонь уничтожил четыре тиража, среди которых была новинка "Пляжная ловушка" и несколько допечаток популярных изданий.

Несмотря на все потери, украинское книгоиздание продолжает работать. Книги можно уничтожить, но культуру, которая за ними стоит, – нет. Каждая купленная книга, каждая скачанная электронная версия и каждый донат в пользу Сил обороны Украины приближают время, когда все мы сможем читать без воздушных тревог.