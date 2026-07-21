Від початку повномасштабної війни Росія систематично завдає ударів не лише по цивільній інфраструктурі, а й по українській культурі. Книжки знищують у друкарнях і на складах, вилучають із бібліотек на тимчасово окупованих територіях, а іноді вони гинуть разом із людьми, які їх створювали. Попри це, українське книговидання продовжує працювати й відновлюватися, передає 24 Канал.

Чому Росія знищує книжки

Книжка зберігає історію, пам'ять та ідентичність народу. Саме тому вона стала однією з цілей російської агресії поряд з енергетикою, залізницею та житловими будинками.

На тимчасово окупованих територіях росіяни вилучають із бібліотек українську історичну та художню літературу. Під заборону потрапляють шкільні підручники, книжки про Героїв Майдану, видання про Василя Стуса, а також книги, у яких згадуються Іван Мазепа, Симон Петлюра чи В'ячеслав Чорновіл.

У Маріуполі всі україномовні книжки вивезли нібито "на зберігання", а натомість на окуповані території Донецької та Луганської областей завезли близько 2,5 мільйона російських книжок.

Там, де окупанти не можуть дістатися до книжок фізично, вони завдають ракетних ударів. 23 травня 2024 року Росія атакувала харківську друкарню "Фактор-Друк" – один із найбільших поліграфічних комплексів Європи. Тоді загинули семеро працівників, ще 21 людина отримала поранення, а понад 50 тисяч книжок, готових до відправлення, були знищені.

Росія нищить українські книги / Фото GettyImages

Ще раніше, у березні 2023 року, у Харкові згоріла друкарня "Гуров і К", де, зокрема, друкували дитячі книжки. Також від російських обстрілів постраждали бібліотеки. Лише за перші місяці повномасштабної війни було пошкоджено або зруйновано майже 60 книгозбірень – від Чернігівської обласної бібліотеки для юнацтва до Харківської державної наукової бібліотеки імені Короленка.

#книголав також не стало першим видавництвом, яке втратило свої книжки через російські удари. За 17 днів до цієї атаки майже весь наклад видавництва BookChef був знищений. Такі випадки складно назвати "супутніми збитками" – вони є частиною системного знищення української культури.

Як книжкова галузь відновлюється

Попри великі втрати, українське книговидання продовжує працювати. Після атаки "Фактор-Друк" менш ніж за рік відновив роботу. Частину процесів підприємство виконувало самостійно, частину передало підрядникам, поки не вдалося повністю відновити виробництво.

Видавництва також змінюють підходи до роботи. Вони друкують наклади на кількох підприємствах, у тому числі за кордоном, розподіляють книжки між різними складами та активніше розвивають онлайн-продажі.

"Фактор-Друк" відновив свою роботу / Фото Юлії Свириденко

Після ударів по харківських друкарнях книжкова спільнота об'єдналася. Письменники, книгарні та інші видавництва закликали підтримати постраждалих, купуючи їхні книжки. Через великий наплив замовлень сайт видавництва, чия друкарня щойно згоріла, навіть тимчасово перестав працювати.

Попри війну, в Україні відкриваються нові видавництва, а попит на книжки про історію, культуру та українську ідентичність залишається стабільним. Кожна придбана книжка сьогодні допомагає видавцям відновлювати втрачені наклади та працювати над новими виданнями.

Роль електронних книжок у збереженні літературу

Ще одним важливим напрямом стали електронні книжки. На відміну від друкованих видань, їх неможливо знищити ракетним ударом, адже вони зберігаються на серверах і пристроях читачів.

Уже в перші місяці повномасштабної війни одна з найбільших українських онлайн-книгарень продала 52 тисячі електронних примірників. Відтоді цей сегмент продовжує зростати. Видавництва запускають абонементи на е-книжки, створюють власні застосунки для читання, а деякі нові компанії одразу працюють лише з цифровими виданнями.

Електронні книги допомагають зберегти літературу / Фото GettyImages

Для військових, переселенців та українців за кордоном електронні книжки часто стають єдиною можливістю читати українською. Водночас паперові книжки залишаються важливою частиною ринку, а цифрові видання лише доповнюють їх.

Після атаки 19 липня стало відомо й про знищення друкарні "Конві", де друкували книжки #книголав. Вогонь знищив чотири наклади, серед яких була новинка "Пляжна пастка" та кілька додруків популярних видань.

Попри всі втрати, українське книговидання продовжує працювати. Книжки можна знищити, однак культуру, яка стоїть за ними, – ні. Кожна придбана книжка, кожна завантажена електронна версія та кожен донат на Сили оборони України наближують час, коли усі ми зможемо читати без повітряних тривог.