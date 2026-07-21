С начала полномасштабной войны Россия систематически наносит удары не только по гражданской инфраструктуре, но и по украинской культуре. Книги уничтожают в типографиях и на складах, изымают из библиотек на временно оккупированных территориях, а иногда они гибнут вместе с людьми, которые их создавали. Несмотря на это, украинское книгоиздание продолжает работать и восстанавливаться, сообщает 24 Канал.

Почему Россия уничтожает книги

Книга хранит историю, память и идентичность народа. Именно поэтому она стала одной из целей российской агрессии наряду с энергетикой, железной дорогой и жилыми домами.

На временно оккупированных территориях россияне изымают из библиотек украинскую историческую и художественную литературу. Под запрет попадают школьные учебники, книги о Героях Майдана, издания о Василии Стусе, а также книги, в которых упоминаются Иван Мазепа, Симон Петлюра или Вячеслав Чорновил.

В Мариуполе все украиноязычные книги вывезли якобы "на хранение", а взамен на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей завезли около 2,5 миллиона российских книг.

Топливо

Там, где оккупанты не могут физически добраться до книг, они наносят ракетные удары. 23 мая 2024 года Россия атаковала харьковскую типографию "Фактор-Друк" – один из крупнейших полиграфических комплексов Европы. Тогда погибли семь сотрудников, что еще 21 человек получил ранения, а более 50 тысяч книг, готовых к отправке, были уничтожены.

Книги горят

Россия уничтожает украинские книги / Фото GettyImages

Еще раньше, в марте 2023 года, в Харькове сгорела типография "Гуров и К", где, в частности, печатали детские книги. Также от российских обстрелов пострадали библиотеки. Только за первые месяцы полномасштабной войны было повреждено или разрушено почти 60 библиотек – от Черниговской областной библиотеки для юношества до Харьковской государственной научной библиотеки имени Короленко.

#книголав также не стало первым издательством, которое лишилось своих книг из-за российских ударов. За 17 дней до этой атаки почти весь тираж издательства BookChef был уничтожен. Такие случаи сложно назвать "сопутствующим ущербом" – они являются частью системного уничтожения украинской культуры.

Как восстанавливается книжная отрасль

Несмотря на большие потери, украинское книгоиздание продолжает работать. После атаки "Фактор-Друк" менее чем за год возобновил работу. Часть процессов предприятие выполняло самостоятельно, часть передало подрядчикам, пока не удалось полностью восстановить производство.

Издательства также меняют подходы к работе. Они печатают тиражи на нескольких предприятиях, в том числе за рубежом, распределяют книги между разными складами и активнее развивают онлайн-продажи.

“Фактор-Друк” возобновил работу

"Фактор-Друк" возобновил свою работу / Фото Юлии Свириденко

После ударов по харьковским типографиям книжное сообщество объединилось. Писатели, книжные магазины и другие издательства призвали поддержать пострадавших, покупая их книги. Из-за большого наплыва заказов сайт издательства, чья типография только что сгорела, даже временно перестал работать.

Несмотря на войну, в Украине открываются новые издательства, а спрос на книги об истории, культуре и украинской идентичности остается стабильным. Каждая купленная сегодня книга помогает издателям восстанавливать утраченные тиражи и работать над новыми изданиями.

Роль электронных книг в сохранении литературы

Еще одним важным направлением стали электронные книги. В отличие от печатных изданий, их невозможно уничтожить ракетным ударом, ведь они хранятся на серверах и устройствах читателей.

Уже в первые месяцы полномасштабной войны один из крупнейших украинских онлайн-магазинов книг продал 52 тысячи электронных экземпляров. С тех пор этот сегмент продолжает расти. Издательства запускают абонементы на электронные книги, создают собственные приложения для чтения, а некоторые новые компании с самого начала работают исключительно с цифровыми изданиями.

Электронная книга в руках

Электронные книги помогают сохранить литературу / Фото GettyImages

Для военных, переселенцев и украинцев за рубежом электронные книги часто становятся единственной возможностью читать на украинском языке. В то же время бумажные книги остаются важной частью рынка, а цифровые издания лишь дополняют их.

После атаки 19 июля стало известно и об уничтожении типографии "Конви", где печатали книги #книголав. Огонь уничтожил четыре тиража, среди которых была новинка "Пляжная ловушка" и несколько допечаток популярных изданий.

Несмотря на все потери, украинское книгоиздание продолжает работать. Книги можно уничтожить, но культуру, которая за ними стоит, – нет. Каждая купленная книга, каждая скачанная электронная версия и каждый донат в пользу Сил обороны Украины приближают время, когда все мы сможем читать без воздушных тревог.