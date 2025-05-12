Рынок труда претерпит значительные изменения к 2030 году: какие профессии исчезнут, а какие станут трендом

К 2030 году почти 40% актуальных сегодня навыков потеряют свою ценность. В значительной степени на это влияет стремительная цифровизация.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование Future of Jobs Report 2025.

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Как изменится рынок труда в ближайшие 5 лет

Согласно результатам исследования, рынок труда в 2025 – 2030 годах будет формироваться под влиянием нескольких основных факторов:

увеличение цифровизации;

рост стоимости жизни;

адаптация к изменениям климата;

геополитическая напряженность.

В течение этого периода больше всего возрастет спрос на профессии, связанные с технологиями, в частности на финтех-инженеров, специалистов по ИИ и экспертов по машинному обучению.

Профессии, связанные с технологиями, будут в тренде / Фото Unsplash

В то же время будут оставаться популярными такие профессии, как преподаватели высших и средних учебных заведений, работники сельского хозяйства, водители, строители, продавцы, работники пищевой промышленности, медсестры и социальные работники.

В исследовании также отмечается, что 39% навыков, которые актуальны сегодня, изменятся в течение ближайших пяти лет.

Среди важнейших навыков для будущих работников выделяются креативное мышление, устойчивость, гибкость, умение адаптироваться, а также любознательность и желание учиться в течение всей жизни.

Зато среди менее востребованных навыков будут ловкость рук, выносливость и точность.