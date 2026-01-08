Какие названия раньше носила самая старая улица Харькова: когда-то там стояла крепость

Небольшая по протяженности, но насыщенная событиями улица Университетская в Харькове раньше имела несколько других названий, о которых не знают даже жители города. Каждое название отражало новый этап в жизни города.

На улице Университетской сосредоточены здания, которые формировали лицо Харькова, пишет 24 Канал со ссылкой на Telegraf. Даже несмотря на то, что названия улиц просуществовали недолго, и все же успели зафиксировать масштабные трансформации города.

Какие названия имела древнейшая улица Харькова?

Улица Университетская расположена в историческом сердце города – на Университетской горке. Ее длина – более 1 километра, и именно она считается самой старой улицей Харькова. Возникла она еще в период существования Харьковской крепости.

Долгое время в городе официально называли только главные магистрали, а вот название Университетская закрепилась впервые в 1805 году после открытия Харьковского императорского университета.

Уже в ХХ веке улица получила несколько переименований. Так, в 1922 году она стала улицей Свободной Академии, а в 1928 году получила название Краскомовская. Однако в быту харьковчане продолжали называть улицу Университетской, поэтому в октябре 1945 года историческое название официально вернули.

Как менялась улица со временем?

В ХVII – XVIII веках улица была значительно короче. Разрастаться она начала вместе с городом, став важной частью духовной, образовательной и административной жизни Харькова.

На улице до сих пор сохранилось много памятников. Среди них – Покровский собор, который возвели казаки в 1689 году. Именно это каменное сооружение является древнейшим в городе. Рядом расположен Покровский монастырь с Озернянской церковью конца XIX века и архиерейский дом.



Покровский собор в Харькове / Фото из Википедии



Озернянская церковь в Харькове / Фото Ozerjanskij Kharkiv

Как выглядит архитектура улицы?

Дом №5 – это известный сейчас Харьковский исторический музей имени Сумцова. Возвели его еще в 1908 году как здание городского ломбарда по проекту архитектора Бориса Корнеенко. После разрушений Второй мировой войны бывший дворовый фасад стал главным и выходит на площадь.



Харьковский исторический музей имени Сумцова / Фото из Википедии

Дом №4 возвели в 1892 году в стиле классицизма. Сначала он служил епархиальному управлению, а впоследствии там начали размещать государственные архивы. Сейчас там работает Центральный государственный научно-технический архив Украины.



Центральный государственный научно-технический архив Украины / Фото из Википедии

На улице особое место занимает дом губернатора под номером 16. Построенный в 1770 – 1777 годах в стиле барокко он стал первым помещением Харьковского императорского университета. Здесь в 1791 году открылся первый в городе театр, а позже там работали различные учебные заведения.

Знаковым в городе является Успенский собор – один из старейших храмов Харькова. Сооружение завершили в XIII веке, а 90-метровую колокольню достроили в XIX веке. С 1986 года и до сих пор здесь работает Дом органной и камерной музыки.



Успенский собор / Фото из Википедии

Дом №25 – бывший новый корпус университета, который возводили с 1823 по 1831 год. Здесь действовали в разные периоды библиотека, обсерватория и домовая церковь. С 1960-х годов здание стало известным как кинотеатр "Пионер", который впоследствии переименовали в "Юность".

Откуда пошло название улицы Сумская в Харькове?

Сумская улица в Харькове названа в честь дороги, что вела в город Сумы, и имеет историю более 300 лет. Улица была переименована в честь Карла Либкнехта в 1919 году, но историческое название восстановили в 1945 году, пишет Ukrmedia. С того времени она остается неизменной. Сейчас это очень красивая улица, которая является центральной в Харькове.

