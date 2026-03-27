Одна поездка здесь или 26 – в Киеве: где находится самое дорогое метро мира и сколько стоит проезд
- Метрополитен Стокгольма имеет 100 станций на трех линиях и считается самым дорогим в мире с билетом стоимостью 45 шведских крон.
- Станция Т-Сентрален является самой загруженной, обслуживая 247 700 пассажиров ежедневно, а станция Сульна-сентрум имеет красный дизайн, что подчеркивает экологические проблемы 1970-х годов.
В мире существуют различные метрополитены, которые не только помогают разгрузить дороги городов, но и рассказывают часть истории. Многие подземелья могут вызвать интерес.
Например, метро Стокгольма удивляет дизайном, однако не только этим. Об этом пишет metroguides.
Чем особенный метрополитен Стокгольма?
Метрополитен Стокгольма имеет 100 станций. Все они расположены на трех линиях: зеленой, красной и синей. Кроме этого, станции разделены не только по линиям, но и по маршрутам. Всего их насчитывается 7.
Обратите внимание! Из 100 станций метрополитена Стокгольма 53 расположены на поверхности, а 47 – подземные.
Метрополитен этого города охватывает 108 километров. Он имеет несколько специфический график работы: с 5:00 до 01:00 в будни и в 03:00 выходные.
Впрочем, интересной особенностью является также стоимость. Стокгольмский метрополитен считается самым дорогим в мире. Стоимость одноразового билета в это метро обойдется в 45 шведских крон, что равно 209 гривнам. Фактически, это 26 поездок на метро Киева. В Швеции проезд можно оплатить также накопительной карточкой. Тогда его стоимость составит 32 шведские кроны или 148 гривен, однако сама карта стоит 20 крон (примерно 80 гривен), а минимальное пополнение – 100 крон (400 гривен).
К слову, в Стокгольме есть интересные станции. Например, станция метро Т-Сентрален в Стокгольме является самой загруженной и расположена на пересечении всех линий метрополитена, обслуживая 247 700 пассажиров в день.
Она относится к синей ветке Стокгольмского метрополитена. Станция имеет интересный вид, ведь похожа на пещеру – такие настроения в дизайне характерны для этой страны.
Какие еще интересные станции метро существуют?
Станция метро Abbesses в Париже является самой глубокой в городе, ее глубина составляет 36 метров и она украшена фресками, пишет Sortir a Paris.
Стоит особое внимание уделить дизайну. Станция Abbesses имеет винтовые ступеньки. Это связано с тем, что ее построили внутри холма, поэтому для того, чтобы дойти до платформы, сначала нужно спуститься на достаточную глубину. Всего здесь 176 ступенек. Конечно, есть альтернатива: можно воспользоваться лифтами, которыми станция тоже оборудована.
Что известно о метро Стокгольма?
- Станция метро Сульна-сентрум – это часть синей ветки Стокгольмского метрополитена. Ее открыли 31 августа 1975, то есть вместе с другими станциями этой ветки. По состоянию на 2019 год эта станция в будние дни принимала более 10 тысяч пассажиров.
- Станция имеет интересный и несколько неожиданный дизайн. В частности, она сделана в красных цветах: яркие красно-зеленые стены и потолки, дополнены декором. Станция метро похожа на лес, который скрывается глубоко в скалах.
- Такой подход к стилю подчеркивает социальные и экологические проблемы, актуальные для Швеции в 1970-х годах.