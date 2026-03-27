Наприклад, метро Стокгольма дивує дизайном, однак не тільки цим. Про це пише metroguides.

Чим особливий метрополітен Стокгольма?

Метрополітен Стокгольма має 100 станцій. Всі вони розташовані на трьох лініях: зеленій, червоній та синій. Крім цього, станції поділені не тільки за лініями, а й за маршрутами. Всього їх налічується 7.

Зверніть увагу! Зі 100 станцій метрополітену Стокгольма 53 розташовані на поверхні, а 47 – підземні.

Метрополітен цього міста охоплює 108 кілометрів. Він має дещо специфічний графік роботи: з 5:00 о 01:00 у будні та о 03:00 вихідні.



Метро Стокгольма / Фото Вікіпедія

Втім, цікавою особливістю є також вартість. Стокгольмський метрополітен вважається найдорожчим у світі. Вартість одноразового квитка у це метро обійдеться у 45 шведських крон, що дорівнює 209 гривням. Фактично, це 26 поїздок на метро Києва. У Швеції проїзд можна оплатити також накопичувальною карткою. Тоді його вартість становитиме 32 шведські крони або 148 гривень, однак сама картка коштує 20 крон (приблизно 80 гривень), а мінімальне поповнення – 100 крон (400 гривень).

До слова, у Стокгольмі є цікаві стації. Наприклад, станція метро Т-Сентрален у Стокгольмі є найзавантаженішою та розташована на перетині всіх ліній метрополітену, обслуговуючи 247 700 пасажирів на день.

Вона належить до синьої гілки Стокгольмського метрополітену. Станція має цікавий вигляд, адже схожа на печеру – такі настрої у дизайні характерні для цієї країни.

Які ще цікаві станції метро існують?

Станція метро Abbesses у Парижі є найглибшою у місті, її глибина становить 36 метрів та вона прикрашена фресками, пише Sortir a Paris.

Варто особливу увагу приділити дизайну. Станція Abbesses має гвинтові сходинки. Це пов'язано із тим, що її збудували всередині пагорба, тому для того, аби дійти до платформи, спершу потрібно спуститись на достатню глибину. Всього тут 176 сходинок. Звісно, є альтернатива: можна скористатись ліфтами, якими станція теж обладнана.

