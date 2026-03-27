Например, метро Стокгольма удивляет дизайном, однако не только этим. Об этом пишет metroguides.

Чем особенный метрополитен Стокгольма?

Метрополитен Стокгольма имеет 100 станций. Все они расположены на трех линиях: зеленой, красной и синей. Кроме этого, станции разделены не только по линиям, но и по маршрутам. Всего их насчитывается 7.

Обратите внимание! Из 100 станций метрополитена Стокгольма 53 расположены на поверхности, а 47 – подземные.

Метрополитен этого города охватывает 108 километров. Он имеет несколько специфический график работы: с 5:00 до 01:00 в будни и в 03:00 выходные.



Метро Стокгольма / Фото Википедия

Впрочем, интересной особенностью является также стоимость. Стокгольмский метрополитен считается самым дорогим в мире. Стоимость одноразового билета в это метро обойдется в 45 шведских крон, что равно 209 гривнам. Фактически, это 26 поездок на метро Киева. В Швеции проезд можно оплатить также накопительной карточкой. Тогда его стоимость составит 32 шведские кроны или 148 гривен, однако сама карта стоит 20 крон (примерно 80 гривен), а минимальное пополнение – 100 крон (400 гривен).

К слову, в Стокгольме есть интересные станции. Например, станция метро Т-Сентрален в Стокгольме является самой загруженной и расположена на пересечении всех линий метрополитена, обслуживая 247 700 пассажиров в день.

Она относится к синей ветке Стокгольмского метрополитена. Станция имеет интересный вид, ведь похожа на пещеру – такие настроения в дизайне характерны для этой страны.

Какие еще интересные станции метро существуют?

Станция метро Abbesses в Париже является самой глубокой в городе, ее глубина составляет 36 метров и она украшена фресками, пишет Sortir a Paris.

Стоит особое внимание уделить дизайну. Станция Abbesses имеет винтовые ступеньки. Это связано с тем, что ее построили внутри холма, поэтому для того, чтобы дойти до платформы, сначала нужно спуститься на достаточную глубину. Всего здесь 176 ступенек. Конечно, есть альтернатива: можно воспользоваться лифтами, которыми станция тоже оборудована.

