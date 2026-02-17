С первого раза не выговорить: какие слова являются самыми длинными в украинском языке
- Самые длинные слова в украинском языке насчитывают более 30 букв.
- Также существует химическое название на 38 букв, но оно содержит два дефиса.
В украинском языке немало сложных и длинных слов. Однако лишь некоторые из них могут побороться за звание рекордсмена.
О том, какое слово в украинском языке является самым длинным, рассказывает "Поклик Медиа".
Смотрите также Поляк назвал самый большой ужас при изучении украинского языка: это пугает многих
Какие самые длинные слова в украинском языке?
Самым длинным словом, которое зафиксировано в словарях, считается "дихлордифенилтрихлорметилметан" – название химического вещества, которое используют для борьбы с вредителями. В этом слове – 30 букв.
Обратите внимание! Чаще мы называем это вещество ДДТ или дустом.
В украинском языке есть слова, которые насчитывают более 30 букв / Фото Unsplash
Впрочем, существует еще более длинное слово. По данным Книга рекордов Украины, рекордсменом является слово "рентгеноэлектрокардиографического", которое насчитывает 31 букву. Это медицинский термин, который касается процесса исследования сердца.
Какое еще слово может побороться за звание самого длинного?
Как сообщает Gazeta.ua, в украинском языке также есть слово на 38 букв. Речь идет о химическом названии "а-фторсульфо-нилоксиалканперфторкарбоновая кислота".
Этот термин исследователи обнаружили в журнале "Химическая промышленность Украины". В то же время оно вызывает определенные споры, ведь слово содержит два дефиса.
Интересно! Рекорд среди украинских аббревиатур принадлежит сокращению ЦНИИИТЭДМТП, которое состоит из 11 букв. Так обозначают "Центральный научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по материально-техническому снабжению".
Какое слово вернулось в обиход вместе с войной?
В украинском языке снова приобрело особое звучание слово "победа", которое вернулось в активный обиход вместе с войной. Оно происходит от древнего "звити" и означает не просто храбрость, а доблестный поступок в борьбе.
В отличие от слов "героизм", "мужество" или "отвага", которые описывают черту характера или внутреннее состояние, победа подчеркивает именно одержанную победу и изменение хода событий. Ранее это слово активно использовалось в украинской литературе, в частности в произведениях Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, а также в казацких думах.
После 2014 года, а особенно с 2022 года, "победа" снова зазвучала в военных сводках, публичных речах и названиях волонтерских инициатив.