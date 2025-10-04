Обычный вид из окна поезда стал основой одного из самых сложных музыкальных клипов в истории. Видеоряд к песне группы The Chemical Brothers является настоящим шедевром монтажа и точности.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя rightnow_ukraine в TikTok.

Смотрите также "Ой у лузі червона калина": малоизвестная история песни, которая объединила украинцев в борьбе

Какой клип является самым сложным в истории?

На первый взгляд – это обычный вид из окна поезда. Но клип Star Guitar группы The Chemical Brothers, который в 2002 году снял режиссер Мишель Гондри, считают одним из самых сложных в музыкальной истории.

В видео предметы за окном появляются точно в такт музыке. Каждый дом, столб или тоннель соответствует определенному инструменту. Маленькие домики – барабаны, столбы – тарелки, а синтезаторы – туннели.

The Chemical Brothers – Star Guitar: смотрите видео

Чтобы достичь такого эффекта, Гондри сначала создал детальную модель композиции, определив, какой объект будет символизировать конкретный звук. Затем он часами снимал виды из окна поезда и месяцами монтировал клип, добиваясь идеального совпадения картинки и музыки.

Что известно о группе The Chemical Brothers?

Как пишет Britannica, The Chemical Brothers – британский дуэт ди-джеев и продюсеров, который состоит из Эда Саймонса и Тома Роулендса. Они встретились в Манчестере в 1989 году, когда оба изучали историю в университете.

Дуэт The Chemical Brothers / Фото GettyImages

Группа стала одним из основателей жанра big beat, сочетая элементы хип-хопа, техно, сэмплов и жестких ударных. Сначала выступали под именем The Dust Brothers, но из-за юридического конфликта в середине 1990-х сменили название на The Chemical Brothers.

За свою карьеру они выпустили несколько успешных альбомов, в частности Exit Planet Dust, Dig Your Own Hole, Surrender, и получили ряд наград, в частности "Грэмми".

Какая песня является самой длинной в мире?