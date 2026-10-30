Почему с годами Рождество меняется: как семейные традиции помогают сохранять близость

Однако после потери близкого человека или других жизненных перемен привычные ритуалы могут обрести совершенно иное значение. О том, как сохранить дух Рождества и научиться принимать изменения, рассказывает роман американской писательницы Элайзы Эванс "Рождественские битвы печенья", который вышел в серии "Полка бестселлеров" издательства #книголав, передает 24 Канал.

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Как рождественские традиции помогают пережить утрату

Американская психологиня Барбара Физ, которая много лет исследует семейные ритуалы, показала, что привычные совместные занятия помогают детям чувствовать стабильность и принадлежность к семье. Это особенно важно во время больших перемен, в частности после переезда, развода или потери близкого человека.

Благодаря таким традициям ребенок понимает, что даже если жизнь меняется, семья остается рядом.

Мелоди старается сохранить эту опору для своих сыновей. Им было всего четыре года, когда умер их отец Томас. С тех пор женщина заботится о том, чтобы в семье сохранялись обычаи, заложенные вместе с ним. Они украшают печенье, каждый год выбирают новую елочную игрушку и вместе ходят на каток.

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В этом году наступило шестое Рождество без Томаса, однако она не позволяла ни одной из праздничных традиций умереть вместе с ним– говорится в романе.

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Рождественские традиции помогают сохранить память о близких / Фото Unsplash

Для Мелоди это способ сохранить память о муже и помочь детям чувствовать связь с отцом. Однако она постепенно замечает, что мальчики взрослеют и уже не воспринимают все семейные обычаи так, как раньше.

Тейт начинает сомневаться в истории о Санте, а гости у друзей кажутся ему интереснее традиционного вечера с мамой на кухне. Несмотря на это, Мелоди хочет, чтобы Рождество и впредь оставалось для сыновей особенным.

"Рождество должно быть наполнено магией, даже если она по-настоящему существует только в традициях, которых они всегда придерживались", – убеждает себя героиня.

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Почему важно не пытаться все контролировать

Мелоди боится потерять привычный семейный праздник, поэтому старается сделать все возможное, чтобы рождественские мероприятия состоялись. Она возглавляет школьный комитет, заключает пари с директором и берется за приготовление особого печенья со вкусом эг-нога.

Однако выпечка не получается, Тейт проливает напиток и чуть не плачет. Вместо того чтобы расстраиваться из-за неудачи, Мелоди размазывает сыну лицо мукой. Вскоре вся кухня начала тонуть в белом облаке, а семья наконец-то смеется так, как не смеялась уже давно.

Ради этого они решили принять участие в конкурсе. Не ради победы. Не для того, чтобы обыграть мистера Брекстона. А для того, чтобы хорошо провести время вместе– объясняет автор.

Для Мелоди важно понять, что главное в празднике – не идеально выполненные планы, а время, проведенное с близкими.

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Самое главное в празднике – время, проведенное с близкими / Фото Unsplash

Особенно сложным для нее становится момент, когда сыновья впервые хотят пойти на рождественскую ярмарку с друзьями, а не с мамой. Женщина уже приготовила светодиодные гирлянды в память о Томасе, но в конце концов соглашается отпустить ребят.

Она понимает, что не может заставлять их оставаться рядом только из-за собственного одиночества.

Впоследствии ее решение приносит результат. Тейт сам предлагает вернуть еще одну семейную традицию – украшать дом рождественскими огнями. После смерти отца они этого не делали, но теперь парень чувствует, что уже может помогать маме.

Этот момент показывает, что взрослым не обязательно воспроизводить праздник до последней гирлянды – достаточно оставить детям место, чтобы они добавили в него что-то свое.

Как "Рождественские битвы печенья" сближают семью

В Куквилле рождественские праздники сопровождаются школьными мероприятиями: обменом печеньем, конкурсами выпечки и фестивалем "Печенье-лихорадка". Сначала все это напоминает настоящее соревнование.

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Главным соперником Мелоди становится директор школы Джонатан Брекстон. Он любит свитера-жилеты и уже трижды побеждал в конкурсе выпечки. Герои заключают пари: если Мелоди выиграет, Джонатан неделю будет носить одежду ее бренда. Если же победит он, девушка будет работать в школьной столовой.

Однако постепенно их соперничество меняется. Джонатан помогает спасти неудачное тесто, а впоследствии присоединяется к мучной битве на кухне.

Оказывается, у директора тоже есть свои семейные проблемы. После развода он видит свою дочь Эйнсли реже, чем хотел бы. Во время совместной поездки семей на каток Джонатан признается Мелоди, что ему нравится то, что в ее семье много традиций.

Финн формулирует главную мысль романа лучше, чем взрослые: "Возможно, традиции становятся лучше, когда приглашаешь других присоединиться к ним". Для Мелоди это означает не только позволить другим стать частью ее семейных праздников, но и самой открыться новым чувствам.

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"Рождественские битвы за печенье" / Фото #книголав

После смерти мужа она долго не решалась двигаться дальше, но история о ее бабушке помогает посмотреть на ситуацию по-другому. Бабушка героини также овдовела, однако со временем смогла вновь полюбить. Ее пример заставляет Мелоди задуматься о собственном будущем.

Первый вариант – остаться там, где я есть, до конца жизни. В печали и одиночестве. Или же второй вариант – рискнуть и выбраться из этого замкнутого круга, где я застряла– размышляет женщина.

Самый большой рождественский сюрприз в финале готовят сами близнецы. Они хотят, чтобы мама наконец позволила себе быть счастливой.

"Ты делаешь все для нас, мама. А мы хотим, чтобы ты была счастлива", – объясняют мальчики.

"Рождественские битвы печенья" – это романтическая комедия о семье, утрате, новых чувствах и праздничных традициях. За историей о неудачной выпечке, мучных сражениях и рождественских конкурсах скрывается важная мысль, что не нужно пытаться сохранить праздник неизменным, чтобы он оставался особенным.