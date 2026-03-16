Целая ночь поисков среди 10 тонн мусора: семья нашла выброшенное золото стоимостью 217 тысяч долларов
- В Китае семья случайно выбросила золото на сумму около 217 тысяч долларов, и нашла его в 10 тоннах мусора с помощью полиции и коммунальных служб.
- Ранее в мире происходили подобные случаи: в Италии мужчина выбросил 20 золотых слитков, а в Дубае мужчина выбросил золото на сумму около 13 600 долларов, но оба случая были успешно решены с помощью полиции.
В провинции Цзянси семья провела целую ночь, просматривая 10 тонн прессованного мусора, чтобы найти 1 килограмм золотых слитков и украшений стоимостью 217 тысяч долларов США, которые случайно выбросила старшая сестра.
В Китае семья случайно выбросила кучу золота в мусорник. Семья искала его в 10 тоннах мусора, рассказывается в Sohu.
Смотрите также Видео с Нетаньяху в кафе завирусилось в сети: вы тоже захотите заказать этот кофе
Как семья случайно выбросила золото на большую сумму?
В городе Шанжоу, провинция Цзянси, местная женщина сообщила, что ее сестра случайно выбросила золото на сумму около 217 тысяч долларов во время уборки. Видео с места событий показывает, как семья вместе со спасателями и полицией ночью прочесывали мусорные кучи со специальными фонарями.
По словам пострадавшей, перед инцидентом она планировала продать золото и временно оставила его дома. 8 марта ее сестра, не заметив ценных вещей, вынесла их вместе с мусором. Обнаружив пропажу только в 11 утра, женщина сразу обратилась в полицию. Правоохранители проверили видеонаблюдение и выяснили, что мусор уже вывезли на соседний полигон в уезде Иян.
Смотрите также Хватит листать ленту: украинцы показали, как интересно проводят время без телефона
Семья остановила три мусоровоза, и после уточнений полиции выяснили, что золото было в третьей машине. Благодаря помощи полиции и коммунальных служб семье удалось найти и вернуть килограмм золотых слитков и украшений. Как сообщают местные власти, общий вес мусора, который пришлось проверить, составил примерно 10 тонн, а поиски продолжались всю ночь. Пострадавшая отметила, что до сих пор не может поверить в счастливый финал события.
Какие еще подобные случаи происходили ранее?
Как рассказывает Reuters, в прошлом месяце в мире произошло несколько похожих случаев. В Италии полиция помогла мужчине восстановить 20 золотых слитков стоимостью около 142 000 долларов, которые он случайно выбросил вместе с бытовым мусором. В Дубае мужчина также обратился в полицию, когда случайно выбросил золото на сумму около 50 000 дирхамов (13 600 долларов).
Какие еще интересные новинки стоит прочитать?
Знали ли вы, как появилась "Мивина"? "Мивина" стала популярной в Украине в 90-х годах как дешевый и быстрый в приготовлении продукт, доступный для многих людей.
Или же, что удивило британца во львовском супермаркете. Больше всего парня удивил выбор хлеба. Судя по его эмоциям, такого количества позиций он не ожидал. В комментариях пользователи активно отреагировали на видео. Одни шутили, советуя показать ему отдел со сладостями, другие удивлялись, почему иностранцев это настолько впечатляет.
