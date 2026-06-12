"Что за веселье вы тут увидели": в сети критикуют Мартыновскую после интервью у Ефросининой
Иногда несколько секунд разговора могут вызвать гораздо больше обсуждений, чем целый час интервью. Именно так и произошло после выхода нового выпуска Маши Ефросининой с Ольгой Мартыновской, который вызвал бурную реакцию пользователей сети.
Недавно на ютуб-канале Маши Ефросининой вышло интервью с Ольгой Мартыновской. Однако один из фрагментов разговора вызвал громкий скандал в соцсетях и волну возмущения среди пользователей.
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Почему после интервью Ольги Мартыновской возник скандал?
Сначала интервью проходило в привычном формате: Маша Ефросинина и Ольга Мартыновская говорили о жизни шеф-повара, ее карьере и биографии. Темы разговора не вызывали никаких споров, пока речь не зашла о детство Ольги. Рассказывая о своих детских проделках, Мартыновская вспомнила эпизоды, которые вызвали неоднозначную реакцию зрителей.
Висела на заборах и на деревьях головой вниз, бросала кошек через крышу и бежала их ловить. Или петарды привязывали к кошачьим хвостам. Ну, такой озорник был,
– рассказала Мартыновская.
Интервью с Ольгой Мартыновской: смотреть видео
Как пользователи отреагировали на этот рассказ?
В комментариях многие задавали вопросы о моральности таких поступков и недопустимости жестокого обращения с животными, даже, если речь идет о воспоминаниях из детства. Еще больше пользователей возмутил тот факт, что во время этого рассказа и сама Ольга, и Маша смеялись.
@olga_martynovska,@mashaefrosinina, что веселого вы увидели в истории о бросании кошек через крышу или привязывании петард к хвостам? Вы уже давно не дети, которые не понимают, что это жестокость, а не веселая забава,
– пишет в комментарии одна из пользовательниц на платформе Тредс.
Вскоре отрывок интервью начали массово распространять в социальных сетях, в частности на платформе Тредс, где он вызвал оживленные дискуссии.
Странно, что это даже не вырезали из выпуска. Как будто никто из команды не видит в этом ничего плохого. Думаю, что все закончится тем, что Ольга выступит с объяснениями, что эта история преувеличена и она выразилась образно,
– пишет одна из пользовательниц на платформе Тредс.
Так и произошло. После того как разгорелся скандал, Мария Ефросинина и Ольга Мартыновская вышли на связь с аудиторией и извинились за этот фрагмент разговора. Они объяснили, что история о детстве была гиперболизирована и не имела целью пропагандировать жестокое обращение с животными. Впоследствии авторы интервью решили удалить этот эпизод из выпуска.
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Однако после извинений возмущение зрителей не утихло. Многие пользователи начали массово отмечать в соцсетях страницу СТБ, призывая телеканал отреагировать на ситуацию. В своих постах они требовали убрать Ольгу Мартыновскую с телевидения, аргументируя это тем, что человек, который позволяет себе подобные высказывания или воспоминания о жестоком обращении с животными, по их мнению, не должен быть публичной медийной личностью.
@stbua, это вы с такими людьми работаете? Правда?,
– пишут в комментариях под постом на тему скандала с Ольгой Мартыновской.
@savory_pet. Вам нужно хорошо подумать над тем, кто рекламирует вашу продукцию. Такое нести в медиапространстве и хохотать, это должно караться законом,
– комментирует одна из пользовательниц на платформе Тредс.
Комментарии украинцев после скандала / скриншот из сети
Сейчас история продолжает набирать обороты в соцсетях. Несмотря на извинения и удаление фрагмента, многие пользователи считают, что этого недостаточно, поэтому дискуссия вокруг ситуации пока не утихает.