Нещодавно на ютуб-каналі Маші Єфросиніної вийшло інтерв'ю з Ольгою Мартиновською. Однак один із фрагментів розмови викликав гучний скандал у соцмережах та хвилю обурення серед користувачів.

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Чому після інтерв'ю Ольги Мартиновської виник скандал?

Спочатку інтерв'ю проходило у звичному форматі: Маша Єфросиніна та Ольга Мартиновська говорили про життя шеф-кухарки, її кар'єру та біографію. Теми розмови не викликали жодних суперечок, аж поки мова не зайшла про дитинство Ольги. Розповідаючи про свої дитячі витівки, Мартиновська згадала епізоди, які викликали неоднозначну реакцію глядачів.

Висіла на заборах і на деревах головою вниз, кидала котів через дах і бігла їх ловила. Або петарди прив'язували до котячих хвостів. Ну, такий шибеник був,

– розповіла Мартиновська.

Інтерв'ю з Ольгою Мартиновською: дивитись відео

Як користувачі відреагували на цю розповідь?

У коментарях багато хто поставив питання щодо моральності таких вчинків та неприпустимості жорстокого поводження з тваринами, навіть, якщо йдеться про спогади з дитинства. Ще більше користувачів обурив той факт, що під час цієї розповіді і сама Ольга, і Маша сміялися.

@olga_martynovska,@mashaefrosinina, що веселого ви побачили в історії про кидання котів через дах чи прив'язування петард до хвостів? Ви вже давно не діти, які не розуміють, що це жорстокість, а не весела забавка,

– пише коментар одна з користувачок на платформі тредс.

Незабаром уривок інтерв'ю почали масово поширювати у соціальних мережах, зокрема на платформі тредс, де він викликав жваві дискусії.

Дивно, що це навіть не вирізали з випуску. Наче ніхто з команди не бачить в цьому щось погане. Думаю, що все завершиться тим, що Ольга вийде з поясненнями, що ця історія гіперболізована і вона образно висловлювалась,

– пише одна з користувачок на платформі тредс.

Так і сталося. Після того як спалахнув скандал, Марія Єфросиніна та Ольга Мартиновська вийшли на зв'язок із аудиторією та попросили вибачення за цей фрагмент розмови. Вони пояснили, що історія про дитинство була гіперболізованою та не мала на меті пропагувати жорстоке поводження з тваринами. Згодом автори інтерв'ю вирішили видалити цей епізод із випуску.

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Однак після вибачень обурення глядачів не вщухло. Багато користувачів почали масово відмічати у соцмережах сторінку СТБ, закликаючи телеканал відреагувати на ситуацію. У своїх дописах вони вимагали прибрати Ольгу Мартиновську з телебачення, аргументуючи це тим, що людина, яка дозволяє собі подібні висловлювання чи спогади про жорстоке поводження з тваринами, на їхню думку, не повинна бути публічною медійною особою.

@stbua, це ви з такими людьми працюєте? Рілі?,

– пишуть у коментарях під дописом на тему скандалу з Ольгою Мартиновською. Окрім цього, користувачі окремо згадали і магазин кормів для котів і собак savory_pet, який Ольга Мартиновська неодноразово рекламувала на своїх сторінках у соцмережах. Люди почали відмічати бренд і закликати його переглянути співпрацю з шеф-кухаркою. Адже компанії, діяльність яких пов'язана з турботою про тварин, мають уважно ставитися до того, кого обирають для рекламних кампаній та просування своєї продукції.