Недавно на ютуб-канале Маши Ефросининой вышло интервью с Ольгой Мартыновской. Однако один из фрагментов разговора вызвал громкий скандал в соцсетях и волну возмущения среди пользователей.

Смотрите также Назвала конфликт «срачом»: что известно о поэтессе Дарье Лисич, которая оказалась в центре скандала

Почему после интервью Ольги Мартыновской возник скандал?

Сначала интервью проходило в привычном формате: Маша Ефросинина и Ольга Мартыновская говорили о жизни шеф-повара, ее карьере и биографии. Темы разговора не вызывали никаких споров, пока речь не зашла о детство Ольги. Рассказывая о своих детских проделках, Мартыновская вспомнила эпизоды, которые вызвали неоднозначную реакцию зрителей.

Висела на заборах и на деревьях головой вниз, бросала кошек через крышу и бежала их ловить. Или петарды привязывали к кошачьим хвостам. Ну, такой озорник был,

– рассказала Мартыновская.

Интервью с Ольгой Мартыновской: смотреть видео

Как пользователи отреагировали на этот рассказ?

В комментариях многие задавали вопросы о моральности таких поступков и недопустимости жестокого обращения с животными, даже, если речь идет о воспоминаниях из детства. Еще больше пользователей возмутил тот факт, что во время этого рассказа и сама Ольга, и Маша смеялись.

@olga_martynovska,@mashaefrosinina, что веселого вы увидели в истории о бросании кошек через крышу или привязывании петард к хвостам? Вы уже давно не дети, которые не понимают, что это жестокость, а не веселая забава,

– пишет в комментарии одна из пользовательниц на платформе Тредс.

Вскоре отрывок интервью начали массово распространять в социальных сетях, в частности на платформе Тредс, где он вызвал оживленные дискуссии.

Странно, что это даже не вырезали из выпуска. Как будто никто из команды не видит в этом ничего плохого. Думаю, что все закончится тем, что Ольга выступит с объяснениями, что эта история преувеличена и она выразилась образно,

– пишет одна из пользовательниц на платформе Тредс.

Так и произошло. После того как разгорелся скандал, Мария Ефросинина и Ольга Мартыновская вышли на связь с аудиторией и извинились за этот фрагмент разговора. Они объяснили, что история о детстве была гиперболизирована и не имела целью пропагандировать жестокое обращение с животными. Впоследствии авторы интервью решили удалить этот эпизод из выпуска.

Смотрите также «Русскоязычные челюсти», ВПО и Багряный: главное о скандале,, в который вляпалась Эмма Антонюк

Однако после извинений возмущение зрителей не утихло. Многие пользователи начали массово отмечать в соцсетях страницу СТБ, призывая телеканал отреагировать на ситуацию. В своих постах они требовали убрать Ольгу Мартыновскую с телевидения, аргументируя это тем, что человек, который позволяет себе подобные высказывания или воспоминания о жестоком обращении с животными, по их мнению, не должен быть публичной медийной личностью.

@stbua, это вы с такими людьми работаете? Правда?,

– пишут в комментариях под постом на тему скандала с Ольгой Мартыновской. Кроме того, пользователи отдельно упомянули и магазин кормов для кошек и собак savory_pet, который Ольга Мартыновская неоднократно рекламировала на своих страницах в соцсетях. Люди начали отмечать бренд и призывать его пересмотреть сотрудничество с шеф-поваром. Ведь компании, деятельность которых связана с заботой о животных, должны внимательно относиться к тому, кого выбирают для рекламных кампаний и продвижения своей продукции.