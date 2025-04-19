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19 апреля, 19:14
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Приветствие "Слава Украине" стало официальным 105 лет назад: как это произошло и при чем здесь Вознесенск

Юрий Семенюк
Основні тези
  • 105 лет назад, 19 апреля 1920 года, в армии Украинской Народной Республики было официально введено приветствие "Слава Украине".
  • Приказ об этом издал генерал Михаил Емельянович-Павленко.

Сейчас на всех уровнях в нашей стране используют приветствие "Слава Украине". Однако впервые документально его узаконили еще более века назад в Украинской Народной Республике.

Автором этого приветствия считают Тараса Шевченко. И впервые оно стало официальным в украинской армии, рассказывает 24 Канал.

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Как "Слава Украине" стало официальным лозунгом

19 апреля 1920 года, то есть ровно 105 лет назад, генерал армии Украинской Народной Республики Михаил Емельянович-Павленко издал новый приказ для войск.

В частности, согласно части 18 этого приказа, речь шла о введении лозунга "Слава Украине" как официального приветствия в армии УНР.

Всем частям армии на похвалу, а то благодарность за службу Украине отвечать: "Слава Украине",
– говорилось в приказе генерала.

Но интересен и сам приказ, точнее повод. Омельянович-Павленко выдал эту директиву по случаю успешного взятия города Вознесенск на Николаевщине. Это была рискованная операция для армии УНР, которая была фактически без ресурсов – у бойцов не было патронов. Однако 15 апреля армия начала наступление на большевиков. Операцию воплощали черные запорожцы под командованием Петра Дяченко.


Приказ Омельяновича-Павленко, который делал приветствие "Слава Украине" официальным

По свидетельствам генерал-хорунжего армии УНР Михаила Крата, тогда удалось захватить:

  • 2 миллиона ружейных патронов;
  • 32 000 пушечных патронов;
  • 28 пушек;
  • 5 000 ружей;
  • 4 пулемета.

17 апреля город Вознесенск вернулся под контроль Украины. Бои за город были едва ли не самыми драматичными за время Первого зимнего похода армии УНР.