Что читает, слушает и смотрит солистка известной рок-группы Vivienne Mort

Многие известные люди часто делятся своими рекомендациями относительно того, что почитать, послушать или посмотреть. Часто это находит отклик у фанатов.

Например, солистка группы Vivienne Mort Даниэла Заюшкина также рассказала о своих предпочтениях. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение на ее странице в инстаграме.

Смотрите также Ее до сих пор знает каждый: какой была самая популярная украинская песня в 2005 году

Что слушает Даниэла Заюшкина?

Группа Vivienne Mort известна своими песнями, которые время от времени становятся вирусными в ТикТок. Даниэла Заюшкна объяснила, что она слушает. Среди ее предпочтений "Карпатская рапсодия" Мирослава Скорика, одна из песен Rosalía и многое другое.

В частности, она также рассказала, что любит клип Hudaki Village Band на песню "Rekity. По словам солистки, она время от времени пересматривает его с взволнованностью, вечной грустью и влюбленным удивлением.

Hudaki Village Band – Rekity: смотрите видео

Также Даниэла Заюшкина отметила клип на песню "Танго" от Покруча. Она считает его неистово красивым.

Что смотрит Даниэла Заюшкина?

Певица также говорила о ленте "Братья. Последняя исповедь".

Почему-то, я подозреваю, мало кто эту ленту смотрел, но это один из лучших украинских фильмов, которые я видела,

– подчеркнула она.

Также Заюшкина любит сериал "Шпион". Не обходит вниманием украинскую документалистику и отдельно отмечает целый ряд фильмов. Например, "Украинские шерифы", "Заповедник Аскания", "Живая ватра", "Сэндмены" и другие ленты.

Что читает Даниэла Заюшкина?

Солистка также рассказала, какие книги ей нравятся. Среди зарубежных авторов она назвала Германа Гессе и его книгу "Сиддхартха". По словам певицы, в этой книге чувствуется большая сила.

Заюшкина не оставила без внимания украинскую литературу. Она посоветовала две книги: "Тигроловы" Ивана Багряного и "Полон" Виктории Субботиной.